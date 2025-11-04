Tovább súlyosbodik Magyar Péterék adatkezelési botránya: börtön is lehet a vége

– Személyes adattal való visszaélés bűncselekménye merülhet fel. Aki ugyanis a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul, vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, megvalósítja e bűncselekményt. A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés is lehet – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán a Tisza Párt adatkezelési botrányával kapcsolatban.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a példátlan botrány valójában azt demonstrálja, hogy a Tisza Párt egy kormányzásra alkalmatlan politikai szereplő, politikai felelőtlenség szempontjából még az MSZP-t vagy a DK-t is alulmúlja (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ifj. Lomnici Zoltán elmondta: az adatlopás és a belső rendszerhibából fakadó felelőtlenség között nincs érdemi különbség büntetőjogi szempontból. Politikai nézőpontból pedig fontos kérdés a szakértő szerint, hogy

ha a Tisza a saját applikációjának felhasználóit sem tudja megvédeni, hogyan lehetne az emberek lét- és vagyonbiztonságát rábízni?

Adatkezelési kötelezettségek rendszerszintű megszegése

– Amennyiben egy politikai mozgalomnál ismétlődő adatszivárgás történik, az súlyos kétségeket vet fel a szervezet szakmai felkészültségével, politikai és jogi felelősséghez való viszonyulásával kapcsolatban – vélekedett a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója.

Mint mondta,

az adatvédelem nem pusztán technikai, hanem jogi és etikai kérdés is.

Hozzátette: ha egy politikai szervezet újra és újra adatkezelési hibákat követ el, az azt üzeni, hogy nem képes biztosítani a rá bízott információk védelmét, és hiányzik belőle az a jogi, informatikai és szervezeti minimum, amely egy politikai szervezettől elvárható.

Úgy véli, az ismétlődő adatszivárgás ezzel szemben azt mutatja, hogy a szervezet nem rendelkezik megfelelő belső szabályozással, felelősségi renddel és kontrollmechanizmussal, vagyis hiányoznak a működés jogi garanciái.

– Ez már nem egyszerű technikai hiba, hanem az adatkezelési kötelezettségek rendszerszintű megszegése

− árulta el a szakértő.

Úgy fogalmazott: politikai szempontból az ismétlődő adatszivárgás jóval többről szól, mint pusztán technikai mulasztásról.