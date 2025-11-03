Tisza VilágadatszivárgásOrbán BalázsTisza PártPettersonAppsMiroszlav TokarMagyar Péter

Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában

Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában: a Tisza világ nevű applikáció összes felhasználójának adatát átadták az ukránoknak, és mindössze három hónap alatt két rendkívül súlyos adatszivárgási botrányt is okoztak – reagált a Tisza adatszivárgási botrányára a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 03. 19:52
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt körül egyre súlyosbodó adatszivárgási ügyre reagált a Facebook-oldalán Orbán Balázs. 

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)

„Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában: a Tisza világ nevű applikáció összes felhasználójának adatát átadták az ukránoknak, és mindössze három hónap alatt két rendkívül súlyos adatszivárgási botrányt is okoztak” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs kronológiai sorrendben idézte fel az előzményeket: 

  •  A Tisza világ applikáció elindulását Magyar Péter a Kötcsén tartott beszédében jelentette be. Az applikáció 2025. szeptember 9-től vált elérhetővé a felhasználók számára.
  • Az applikációt letöltők a személyes adataikat (név, lakcím, e-mail-cím, választókerület) is megadták a regisztráció során, és ezek azóta több alkalommal is nyilvánosságra kerültek.
  • Először egy október 6-án megjelent cikkben számoltak be arról, hogy 20 ezer felhasználó személyes adatai kerültek fel az internetre. Ezek között szerepeltek a Tisza Párt projektmenedzserei, illetve Tisza-sziget alapítói, valamint a Tisza világ applikáció adminisztrátorai is – köztük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az applikáció fejlesztésének koordinátora –, továbbá egy Miroszlav Tokar nevű ukrán férfi adatai is. 
  • Tokar a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél tevékenykedett webfejlesztőként, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint kulcsszerepet töltött be a Tisza világ fejlesztésében. A botrányt követően Miroszlav Tokar törölte magát a közösségi oldalakról, és nem reagált a sajtómegkeresésekre. 

Magyar Péter a botrány kirobbanása napján még tagadta, hogy szivárgás történt. 

  • Szokásához híven támadta a baloldali médiát is, amiért beszámoltak az ügyről: „Most pedig ugyanők [a baloldali sajtó] teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni”.
  • A botrány második napján már beismerte, hogy szivárgás történt: „A Tisza világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény” – üzente Orbán Balázs, hozzátéve: a felhasználóknak a pártból küldtek egy beismerő levelet az adatszivárgásról a Tisza világ applikáción keresztül.
  • A Tisza Párt azt is állította, hogy a szivárogtatásért a titkosszolgálat önkéntesként beépült embere a felelős, akit állítólag szeptember 12-én már elbocsátottak. Ez azonban nem lehet igaz, ugyanis a kiszivárogtatott adatbázisban október 1-jén megadott adatok is szerepeltek.
  • Időközben az is kiderült, hogy az applikációt fejlesztő PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Zelenszkij ukrán elnök támogatójának vallja magát, továbbá tagja a Defence Robotics UA nevű nonprofit civil szervezet felügyelőbizottságának, amely azért jött létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
  • Ezt követően november 2-án számoltak be arról, hogy összesen 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki a Tisza világ applikáción keresztül. 
  • Az adatokat tartalmazó lista alapján kiderült, hogy a Tisza világot a megjelenés előtt több ukrajnai régióban is tesztelték, de emellett párizsi, londoni és zágrábi kapcsolatok is találhatók az adatbázisban. 

A Tisza Párt vezetője előbb orosz hekkereket emlegetett, majd a kormányt és személyesen Orbán Viktort okolta, végül meg nem nevezett külföldi hatalmakat vádolt a történtek miatt.

Orbán Balázs szerint az ügy, amelynek részletei még tisztázásra várnak, két dolgot világosan bizonyít:

  1.  Magyar Péter pártja valóban szoros ukrán kapcsolatokkal rendelkezik, rendszeresen kap támogatást ukrán oldalról.
  2.  A Tisza Párt applikációja mindössze három hónapig volt aktív, ezalatt két rendkívül súlyos adatszivárgás is történt. 

Ha az emberek adatait így kezelik és ilyen könnyedén átjátsszák egy idegen hatalomnak, vajon mit várhatnának tőlük a magyar emberek? Nem szabad engedni, hogy idegen érdekeket szolgálva még több kárt okozzanak!

– fogalmazott a politikus. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Tiszás adatszivárgás

Magyar Péter csak szeretné, ha lennének belsős informátorai, valójában senki sem szivárogtat neki semmiről

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu