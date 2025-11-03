A Tisza Párt körül egyre súlyosbodó adatszivárgási ügyre reagált a Facebook-oldalán Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)

„Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában: a Tisza világ nevű applikáció összes felhasználójának adatát átadták az ukránoknak, és mindössze három hónap alatt két rendkívül súlyos adatszivárgási botrányt is okoztak” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs kronológiai sorrendben idézte fel az előzményeket:

A Tisza világ applikáció elindulását Magyar Péter a Kötcsén tartott beszédében jelentette be. Az applikáció 2025. szeptember 9-től vált elérhetővé a felhasználók számára.

Az applikációt letöltők a személyes adataikat (név, lakcím, e-mail-cím, választókerület) is megadták a regisztráció során, és ezek azóta több alkalommal is nyilvánosságra kerültek.

Először egy október 6-án megjelent cikkben számoltak be arról, hogy 20 ezer felhasználó személyes adatai kerültek fel az internetre. Ezek között szerepeltek a Tisza Párt projektmenedzserei, illetve Tisza-sziget alapítói, valamint a Tisza világ applikáció adminisztrátorai is – köztük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az applikáció fejlesztésének koordinátora –, továbbá egy Miroszlav Tokar nevű ukrán férfi adatai is.

Tokar a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél tevékenykedett webfejlesztőként, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint kulcsszerepet töltött be a Tisza világ fejlesztésében. A botrányt követően Miroszlav Tokar törölte magát a közösségi oldalakról, és nem reagált a sajtómegkeresésekre.

Magyar Péter a botrány kirobbanása napján még tagadta, hogy szivárgás történt.