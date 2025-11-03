A Tisza Párt körül egyre súlyosbodó adatszivárgási ügyre reagált a Facebook-oldalán Orbán Balázs.
„Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában: a Tisza világ nevű applikáció összes felhasználójának adatát átadták az ukránoknak, és mindössze három hónap alatt két rendkívül súlyos adatszivárgási botrányt is okoztak” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs kronológiai sorrendben idézte fel az előzményeket:
- A Tisza világ applikáció elindulását Magyar Péter a Kötcsén tartott beszédében jelentette be. Az applikáció 2025. szeptember 9-től vált elérhetővé a felhasználók számára.
- Az applikációt letöltők a személyes adataikat (név, lakcím, e-mail-cím, választókerület) is megadták a regisztráció során, és ezek azóta több alkalommal is nyilvánosságra kerültek.
- Először egy október 6-án megjelent cikkben számoltak be arról, hogy 20 ezer felhasználó személyes adatai kerültek fel az internetre. Ezek között szerepeltek a Tisza Párt projektmenedzserei, illetve Tisza-sziget alapítói, valamint a Tisza világ applikáció adminisztrátorai is – köztük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és az applikáció fejlesztésének koordinátora –, továbbá egy Miroszlav Tokar nevű ukrán férfi adatai is.
- Tokar a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégnél tevékenykedett webfejlesztőként, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint kulcsszerepet töltött be a Tisza világ fejlesztésében. A botrányt követően Miroszlav Tokar törölte magát a közösségi oldalakról, és nem reagált a sajtómegkeresésekre.
Magyar Péter a botrány kirobbanása napján még tagadta, hogy szivárgás történt.
- Szokásához híven támadta a baloldali médiát is, amiért beszámoltak az ügyről: „Most pedig ugyanők [a baloldali sajtó] teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni”.
- A botrány második napján már beismerte, hogy szivárgás történt: „A Tisza világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény” – üzente Orbán Balázs, hozzátéve: a felhasználóknak a pártból küldtek egy beismerő levelet az adatszivárgásról a Tisza világ applikáción keresztül.
- A Tisza Párt azt is állította, hogy a szivárogtatásért a titkosszolgálat önkéntesként beépült embere a felelős, akit állítólag szeptember 12-én már elbocsátottak. Ez azonban nem lehet igaz, ugyanis a kiszivárogtatott adatbázisban október 1-jén megadott adatok is szerepeltek.
- Időközben az is kiderült, hogy az applikációt fejlesztő PettersonApps vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Zelenszkij ukrán elnök támogatójának vallja magát, továbbá tagja a Defence Robotics UA nevű nonprofit civil szervezet felügyelőbizottságának, amely azért jött létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
- Ezt követően november 2-án számoltak be arról, hogy összesen 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki a Tisza világ applikáción keresztül.
- Az adatokat tartalmazó lista alapján kiderült, hogy a Tisza világot a megjelenés előtt több ukrajnai régióban is tesztelték, de emellett párizsi, londoni és zágrábi kapcsolatok is találhatók az adatbázisban.