Szijjártó Péter: Ha Magyar Péternek bizonyítéka van külföldi szolgálatok beavatkozására, tegyen feljelentést + videó

A külügyminiszter szerint a Tisza-vezér csak „médiahekket” folytat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 03. 16:48
Fotó: Csudai Sándor
A külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt a Tiszta Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatosan. 

Budapest, 2025. október 27. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én. MTI/Purger Tamás
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az tárcavezetőt az RTL riportre kérdezte a Tisza világ applikáció felhasználói adatainak tömeges kiszivárgásáról, illetve arról, hogy Magyar Péter, a Tisza elnöke szerint a háttérben „külföldi szolgálatok” is állhatnak. 

Arra a kérdésre, hogy a kormánynak van-e felelőssége a magyar állampolgárok adatainak védelmében, Szijjártó Péter egyértelmű választ adott:

– Nekem nem tisztem véleményt mondani arról, hogy a Tisza Párt helyesen döntött-e akkor, amikor egy ukrán szállal rendelkező céggel kötött szerződést

– mondta.

Hozzátette: 

„– Nem tudom, mennyire megalapozott Magyar Péter csodálkozása, amikor kiderült, hogy ezek az adatok kiszivárogtak. Lehet, hogy nem kellett volna egy ilyen ukrán hátterű vállalatot alkalmazni.”

A külgazdasági és külügyminiszer szerint megvannak a megfelelő hatóságok, amelyekhez fordulni lehet. 

– Ha a párt elnökének van konkrét információja arra nézvést, hogy bármilyen külföldi szolgálat szerepet játszott az adatszivárgásban, akkor Magyarországon megvannak a megfelelő hatóságok arra, hogy feljelentést vagy bejelentést tegyen. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez csak egy ilyen szokásos médiahekknek meg puffogtatásnak tudjuk be.

– fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy 

– Még egyszer mondom, ha van konkrét információja, gyanúja, bármi, ami komolyan vehető, akkor azokat tárja fel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

