Szijjártó Péter: Ha Magyar Péternek bizonyítéka van külföldi szolgálatok beavatkozására, tegyen feljelentést + videó

A külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt a Tiszta Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatosan.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az tárcavezetőt az RTL riportre kérdezte a Tisza világ applikáció felhasználói adatainak tömeges kiszivárgásáról, illetve arról, hogy Magyar Péter, a Tisza elnöke szerint a háttérben „külföldi szolgálatok” is állhatnak.

Arra a kérdésre, hogy a kormánynak van-e felelőssége a magyar állampolgárok adatainak védelmében, Szijjártó Péter egyértelmű választ adott:

– Nekem nem tisztem véleményt mondani arról, hogy a Tisza Párt helyesen döntött-e akkor, amikor egy ukrán szállal rendelkező céggel kötött szerződést

– mondta.

Hozzátette:

„– Nem tudom, mennyire megalapozott Magyar Péter csodálkozása, amikor kiderült, hogy ezek az adatok kiszivárogtak. Lehet, hogy nem kellett volna egy ilyen ukrán hátterű vállalatot alkalmazni.”

A külgazdasági és külügyminiszer szerint megvannak a megfelelő hatóságok, amelyekhez fordulni lehet.

– Ha a párt elnökének van konkrét információja arra nézvést, hogy bármilyen külföldi szolgálat szerepet játszott az adatszivárgásban, akkor Magyarországon megvannak a megfelelő hatóságok arra, hogy feljelentést vagy bejelentést tegyen. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez csak egy ilyen szokásos médiahekknek meg puffogtatásnak tudjuk be.

– fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy

– Még egyszer mondom, ha van konkrét információja, gyanúja, bármi, ami komolyan vehető, akkor azokat tárja fel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)