Menczer Tamás: A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felidézte a Tisza Párt körüli újabb botrányt, amely során több százezer magyar állampolgár adatai kerülhettek ukrán kézbe. Menczer Tamás úgy fogalmazott, „Weber diktál, Péter végrehajt, a magyar adatok már az ukránoknál”, majd hozzátette: jelöltjei továbbra sincsenek a pártnak.

2025. 11. 03. 14:11
„A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek. Mondhatnánk, hogy a Tisza Párt egy digitális blöff, egy digitális vicc, de viccnek kicsit erős, hogy 200 ezer magyar ember adatai átkerültek a Tiszától az ukránokhoz” – állapította meg közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Felidézte: a kulcsszereplő Magyar Péter mellett az ukrán Miroslav Tokar, „akinek a neve az első botránynál vált ismertté”. Tokar és csapata készítette a Tisza Világ applikációt, és ő adminisztrátorként is jelen volt. Menczer kiemelte:

Tokar „egy olyan ukrán cégnek dolgozik, amelynek vezetője az ukrán hadsereggel is kapcsolatban van”, a botrány kirobbanása után azonban „eltűnt”, magyarországi lakcímén nem találják, a közösségi médiából pedig letörölte magát.

„Csak Magyar Péter tudná megmondani, hogy Miroslav Tokar hol van. Ő meg hallgat és lapít” – fogalmazott a Fidesz politikusa.

A kommunikációs igazgató szerint „ez a képlet: Péternek Weber diktál. Webernek meg Zelenszkij és Ukrajna a legfontosabb. Weber diktál, Péter végrehajt. A magyar adatok már az ukránoknál. Ennyi.” Menczer Tamás hozzátette:

A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek. Ma sincsenek. Még mindig nincsenek. Állítólag majd lesznek. Mondta ezt Magyar Péter, aki eddig minden ígéretét betartotta. De komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz? Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi fegyverviselése, sorozás Ukrajnáért, adatszivárgás, Magyar Péter. Botrány botrány hátán.

Bejegyzése végén Menczer Tamás budakörnyéki fejlesztésekről is beszámolt, kiemelve, hogy a térség újabb kétmilliárd forint támogatást kap. „Holnap este hétkor fórumot tartunk Solymáron. 1400 solymári nyomatékosította aláírásával, hogy szeretnének a gyerekeknek egy sportpályát, mert a korábbi sportolási lehetőség megszűnt. Köszönöm nekik! A beruházáshoz 200 millió forintra van szükség. Holnap este a művelődési házban beszámolok a lehetőségekről és az elvégzett munkáról. Mindenkit várok szeretettel!” – zárta bejegyzését.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


