Demcsenko elmondta, hogy az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak a határáttörési kísérletek, és gyakran előfordul, hogy az ellenőrzőpontokon tartózkodó, illetve oda érkező személyek próbálnak meg áttörni, akár a határzárak megrongálásával is.
Durva dologra készülnek az ukránok a magyar határnál, erre senki nem számított
Betonakadályokat telepítenek a kárpátaljai ellenőrzőpontok közelében, hogy megakadályozzák a járművek államhatár-átlépési kísérleteit – számolt be az RBK-Ukraina hírügynökség Andrij Demcsenko, az Állami Határőrség szóvivőjének nyilatkozatára hivatkozva.
Az Állami Határőrség az ellenőrzőpontok kialakításáért felelős szervekkel együtt folyamatosan azon dolgozik, hogy megakadályozza az ilyen akciókat
– hangsúlyozta Demcsenko. Hozzátette: a határőrök a Kárpátaljai Regionális Államigazgatás Infrastruktúra-fejlesztési és -helyreállítási Szolgálatával együttműködve további biztonsági intézkedéseket vezetnek be az ellenőrzőpontokhoz vezető utakon – írja az RBK Ukraina.
Különösen olyan eszközöket helyeznek ki, amelyek a járművek lassítására kényszerítik azokat.
Emellett a megerősített műszaki védelem részeként további akadályokat telepítenek, hogy megakadályozzák a járműveket az ellenőrzővonal áttörésében, különösen akkor, ha ehhez a határzárakat vagy a határinfrastruktúra más elemeit rongálnák meg.
Külföldi menekülések
Nemrég öt határőrt vettek őrizetbe a Lvivi régióban, akik katonák illegális határátlépését segítették elő egy átkelőhelyen. Az Állami Nyomozó Iroda több mint 40 házkutatást tartott az ügyben.
Korábban egy nagyszabású férfiszöktetési hálózatot lepleztek le az odesszai régióban. Katonai személyek és civilek szerveztek „üzletet”, amelynek keretében férfiakat csempésztek Transznisztriába, több tízmillió hrivnyás bevételre téve szert.
Emellett megemlítendő, hogy korábban egy Volhíniai Regionális Tanács képviselőjét is leleplezték egy férficsempészeti rendszer megszervezése miatt. A rendszer révén 2022 eleje óta több mint 100 ember hagyta el jogellenesen az országot.
Borítókép: Az Ukrán hatóságok ellenőrzik a sofőrök okmányait Harkiv külvárosában (Fotó: AFP)
