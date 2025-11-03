Durva dologra készülnek az ukránok a magyar határnál, erre senki nem számított

Az Állami Határőrség az ellenőrzőpontok kialakításáért felelős szervekkel együtt folyamatosan azon dolgozik, hogy megakadályozza az ilyen akciókat

– hangsúlyozta Demcsenko. Hozzátette: a határőrök a Kárpátaljai Regionális Államigazgatás Infrastruktúra-fejlesztési és -helyreállítási Szolgálatával együttműködve további biztonsági intézkedéseket vezetnek be az ellenőrzőpontokhoz vezető utakon – írja az RBK Ukraina.

Különösen olyan eszközöket helyeznek ki, amelyek a járművek lassítására kényszerítik azokat.

Emellett a megerősített műszaki védelem részeként további akadályokat telepítenek, hogy megakadályozzák a járműveket az ellenőrzővonal áttörésében, különösen akkor, ha ehhez a határzárakat vagy a határinfrastruktúra más elemeit rongálnák meg.