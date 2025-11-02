Rejtélyes robbanások – Ukrajna terjeszti ki a háborút Európára?

Ugyanazon a napon, amikor a romániai Petrotel–Lukoil és a magyarországi Dunai Finomító területén robbanások rázták meg az üzemeket, az Európai Unió energiaügyi miniszterei éppen azt a javaslatot terjesztették elő, amely 2026-ra betiltaná az orosz gázimportra vonatkozó új szerződéseket, 2028-ra pedig minden meglévő megállapodást – emlékeztet a The American Conservative. Mint írják, mindkét finomító orosz nyersolajat dolgoz fel, így az események időzítése sokak szerint nem lehetett véletlen.

Robbanás történt a Mol Dunai Finomítóban (Fotó: Szigetváry Zsolt)

A The American Conservative elemzése szerint Oroszországnak semmilyen érdeke nem fűződne ahhoz, hogy saját olajvásárlóit támadja, különösen egy olyan időszakban, amikor iparát szankciók sújtják, és saját finomítói is rendszeres célpontjai az ukrán dróncsapásoknak.