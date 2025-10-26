Menczer Tamás: Eltűnt Magyar Péter ukrán barátja, keressük! + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában izgalmas kérdést feszeget. Nevezetesen, hogy hová tűnt Miroslav Tokar, az ukrán férfi, aki adminisztrátor a Tisza Világ appnál.

Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Tudjuk, hogy kicsoda Miroslav Tokar? – vetette fel a videó elején a kérdést Menczer Tamás, majd azonnal meg is válaszolta:

Az az ember, az az ukrán ember, aki a Tisza applikációját megcsinálta.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett: a Tisza-alkalmazás révén mintegy 20 ezer ember adatai kerültek ki a világhálóra. De nemcsak a felhasználók adataihoz férhet hozzá bárki. Ugyanis kiszivárogtak az úgynevezett adminisztrátorok adatai is a Tisza applikációjánál – mutatott rá Menczer, majd emlékeztetett, hogy az adminisztrátorok között volt egy Miroslav Tokar nevű, ukrán ember.

– Ez a Tokar egy ukrán cégnek dolgozik, egy olyan ukrán cégnek, amely applikációkat is készít. Ennek a Tokarnak a főnöke bedolgozik az ukrán hadseregnek, és együttműködik azzal drónfejlesztés és egyéb területeken – mondta Menczer Tamás.

– Tokar eltűnt

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

– Az én kérdésem csak annyi, hogy hol van Tokar? Hol van Miroslav Tokar, az az ukrán ember, aki a Tiszának az ukrán Tisza Világ applikációt megcsinálta. Egy ember biztosan tudna erre válaszolni. Magyar Péternek hívják, mert Tokarnak volt állítólag egy lakcíme a Hungaroringnél, de Tokar eltűnt, leszedte magát a közösségi médiáról, mintha sosem létezett volna

– jelentette ki videójában Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott: az a helyzet, hogy olyan szoros az összefonódás az ukránok, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Magyar Péter, illetve a Tisza között, hogy már az applikációt is ők csinálják.

– De ez nem véletlen. Megcsinálták a fölmérésüket.

Ugye emlékeztek, 58 százalék támogatja a tiszásoknál Ukrajna uniós tagságát. Ezt adják ők. Zelenszkij meg mindent ad cserébe. Támogatást, és amit lehet, még applikációt is

– zárta videóját Menczer Tamás.