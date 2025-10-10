Menczer Tamás: Peti, hol van Tokar?

Radnai Márk először Berlinig utazott, hogy találkozhasson az Ukrán Tisza Világ applikációt fejlesztő ukrán Tokárral és munkatársaival – emlékeztetett Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt adatszivárgási botrányának újabb állomására Menczer Tamás.

Menczer Tamás (Forrás: KKM)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója összesítette, mint tudunk eddig a Tisza és az ukránok legújabb botrányáról:

1. Húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki. 2. Kikerültek az adminisztrátorok is. 3. Az adminisztrátorok között volt egy Tokar nevű ukrán ember. 4. Ez a Tokar nevű ember egy ukrán cégnek dolgozik, amely applikációkkal is foglalkozik és az ukrán hadseregnek is bedolgozik. 5. A lebukás után Tokar eltűnt. Törölte magát a közösségi médiából és nem válaszol semmire.



Peti, hol van Tokar? – vetette fel a kérdést Menczer, hozzátéve:

szép is lenne, ha előkerülne Tokar.

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet már beszámolt: a kiszivárgott adatbázisa szerint a Tisza Világ alkalmazás adminjai között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Róla annyit tudni, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. Ennek a vállalatnak a vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben is.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban ez a vállalkozás készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.