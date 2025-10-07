Úgy behálózták az ukránok a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék lassan ki sem látszanak

Újabb hét kezdődött, újabb botrány robbant ki a Tisza Pártban. Hétfő reggel az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából majdnem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre. Lapunk több olyan érintett magánszemélyt is megszólaltatott, akik igazolták a kiszivárgott listán szereplő adatok valódiságát.

Ukránok fejlesztették az alkalmazást?

Az Index cikkének másik állítására is igyekeztünk bizonyságot találni. A lap ugyanis azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza applikáció hét adminjának adatai is. Az adminok – mint köztudott – olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatok felett. Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta. Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.

Az, hogy ez szándékos figyelemelterelés volt, vagy Radnai csupán nem bontotta ki az igazság minden részletet, s így az ukrán közreműködést, még nem tudni. Annyi viszont bizonyos, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Róla az Index azt derítette ki, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. Zárójelben megjegyezzük: a vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A részleteket az Index úgy foglalta össze: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen Miroslav Tokar, aki egy ukrán, applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig – folytatta a cikk – ez a vállalkozás készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.