Úgy behálózták az ukránok a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék lassan ki sem látszanak

Hatalmas a csend a tiszás adatszivárgás ügyében, sem a párt, sem a hírbe hozott vállalkozás és szakember nem válaszol az érdemi kérdésekre. Például arra, valóban ukránok készítették-e Magyar Péter pártjának mobilalkalmazását és ki a felelős azért, hogy onnan majdnem húszezer személy adatai szivároghattak ki. Ám a tiszás válaszok nélkül is hosszan sorolhatók azok az esetek, amikor lelepleződtek a Tisza Párt ukrán kapcsolatai. Cikkünkben fel is soroljuk ezeket és beillesztjük a nagy képbe: az ukrán vezetés kormányváltást akar Magyarországon, mert a jelenlegi kormány nem támogatja sem Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, sem a háborút.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 5:20
Magyar Péter és Radnai Márk Forrás: Facebook
Újabb hét kezdődött, újabb botrány robbant ki a Tisza Pártban. Hétfő reggel az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából majdnem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre. Lapunk több olyan érintett magánszemélyt is megszólaltatott, akik igazolták a kiszivárgott listán szereplő adatok valódiságát.

Ukránok fejlesztették az alkalmazást?

Az Index cikkének másik állítására is igyekeztünk bizonyságot találni. A lap ugyanis azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza applikáció hét adminjának adatai is. Az adminok – mint köztudott – olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatok felett. Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta. Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.

Az, hogy ez szándékos figyelemelterelés volt, vagy Radnai csupán nem bontotta ki az igazság minden részletet, s így az ukrán közreműködést, még nem tudni. Annyi viszont bizonyos, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Róla az Index azt derítette ki, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. Zárójelben megjegyezzük: a vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A részleteket az Index úgy foglalta össze: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen Miroslav Tokar, aki egy ukrán, applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig – folytatta a cikk – ez a vállalkozás készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

Kérdések vannak, válaszok nincsenek

A helyzet tisztázásért megkerestük az ukrán céget, mellette Miroslav Tokart, az admint, ahogy a Tiszát is. Azonban sem Magyar Péterék köréből, sem az ukrán Petterson Appstól nem válaszoltak kérdéseinkre.

A Pettersonnál dolgozó és a Tisza Világ applikációnál adminként tevékenykedő Tokarnál egyebek mellett arról érdeklődtünk írásban, miként került kapcsolatba Magyar Péterékkel és mi az oka annak, hogy külföldiként moderátori feladatokat lát el a tiszás alkalmazásnál. Mivel a Petterson Apps weboldalán nem található érdemi referencia, megkértük, említsen olyan nagyobb partnervállalatokat, amelyekkel az elmúlt években együttműködtek. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a PettersonApps milyen díjazás fejében fejlesztette a Tisza Világ alkalmazást. Ezeket a kérdéseket feltettük Oleh Ostroverkhnek, a PettersonApps vezérigazgatójának, valamint elküldtük az ukrán cég e-mailcímére is, ám egyik helyről sem érkezett válasz. Miként arra sem, felelősnek tartják-e a PettersonApps-ot az adatszivárgásért, s hogy a társáság játszik-e valamilyen szerepet a Tisza Világhoz beérkezett adatok tárolásában.

A Tisza Párt e-mailcímén szintén érdeklődtünk az adattárolás körülményeiről, de a többi között azt is megkérdeztük, miként kerültek kapcsolatba a PettersonApps-szal, s mennyit fizettek az applikáció fejlesztéséért. Azt is szerettük volna megtudni, hogy Miroslav Tokar miként került a Tisza Világ adminjai közé. Az alkalmazásnál ugyancsak moderátori feladatokat ellátó Radnai Márknak is számos kérdést szándékoztunk feltenni az ügyben, ám a Tisza-alelnököt nem tudtuk elérni.

Így csupán Magyar Péter Facebookon előadott politikai sárdobálása áll rendelkezésre, abból azonban csupán annyi hámozható ki, hogy nem tagadja az adatszivárgást.

Magyar a hazákból kiutasított Tseber segítségével utazott Ukrajnába

Bár a főszereplők rejtőzködnek, az a válaszaik nélkül is tudható, hogy eddig már számos olyan eset volt, amikor lelepleződtek a Tisza Párt ukrán kapcsolatai. A legnyilvánvalóbb korábbi eset az volt, amikor Magyar Péter múlt nyáron az oroszok bombázta Kijevbe utazott. A Ripost tavasszal írta meg, hogy a Tisza-vezér tavaly júliusi ukrán túráját Tseber Roland végigszelfizte, ugyanis ő volt a szervező. Magyar így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral” (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.). A Ripost akkor rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Tseberről aztán kiderült, ki is valójában. A férfit – aki korábban ukrán politikai ambíciói miatt lemondott a magyar állampolgárságáról – tavaly ősszel utasítottak ki hazánkból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították.

A nemzetközi fegyverkereskedésben is részt vett, korábban lemezlovasként működő, manapság fideszeseket fenyegető Tseberről a nyáron részletes portét írtunk. Akkor sem hagytuk ki, hogy április 29-én jegyezték be ukrajnai Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”, az egyesület képviseletére jogosult személyként pedig magát Tsebert tüntették fel a hivatalos iratokban.

Ruszin-Szendi és az ukrán kémek

Ennél fontosabb mozzanat, hogy Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök, aki ma Magyar Péter katonai szakértője.

Ruszin-Szendi egyébként összekapcsolható a kémbotrány másik szereplőjével, Holló Istvánnal is. A neve ellenére magyar állampolgárággal nem rendelkező, jelenleg letartóztatásban lévő férfit kémkedéssel gyanúsítja a rendőrség. Holló bizalmas viszonyban volt Ruszin-Szendi Romulusszal, úgy tudjuk, ez a társaság volt az, amely miatt 2023-ban menesztették Ruszin-Szendit. Ismertségét Hollóval Magyarék szakértője sem tagadta.

Az ukránokért a NATO-ban és az EP-ben

Nem csak kapcsolat volt ukrán szereplők és a Tisza mai vezetői között, de Magyar Péter és emberei dolgoznak is az ukrán érdekekért. Ha időrendben haladunk, előbb a Tisza jelenlegi honvédelmi tanácsadójának történetét kell felidézni. Amikor még Ruszin-Szendi pozícióban volt, a NATO vezérkari főnöki ülésein nem a magyar háborúellenes kormányzati álláspontot képviselte, hanem Ukrajna-barát nézeteket hangoztatott, beszédeit pedig „Slava Ukraini!”, vagyis „Dicsőséget Ukrajnának!” frázissal zárta. Emellett az ülésekről szóló jelentésekbe olyat is beleírt, amit nem mondott el – pestiesen szólva meghamisította azokat.

Az ukrán érdekeket képviseli immár az Európai Parlamentben a Tisza is. Miközben Magyar Péter hevesen tagadja, hogy egyetértenének Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával, pártja az EP-ben minden lehetséges módon és alkalommal kiáll a háborúban álló ország anyagi és katonai támogatása mellett, a nyilatkozataikkal és a szavazataikkal is erősítik az Európai Néppártban kulcskérdésnek tartott háborúpárti álláspontot. Ennek egyik leglátványosabb mozzanata az volt, amikor az EP tavaly novemberben tartott rendkívüli ülésén két tiszás képviselő, Dávid Dóra és Lakos Eszter ukrán zászlóval és uniós szimbólumokkal díszített pólóban jelent meg az ülésteremben.

Már a tiszás aktivisták is az ukránokkal jönnek

Az ukránokhoz fűződő tiszás viszonyt egyik legérdekesebben az a történet mutatja meg, amelyet a Voks2025, vagyis az Ukrajna gyorsított csatlakozásáról tartott hazai szavazáskor írtunk meg. Akkor a Tisza Párt aktivistái egy zárt Discord-csoportban arról beszélgettek, hogy ukrán hekkerekkel manipulálnák a szavazás eredményét.

Kormányváltást akar Magyarországon Zelenszkij

És hogy ezek az esetek nem a véletlen művei, arra meglehetősen sok a bizonyíték. Érdemes felidézni a magyar kormányzat idén májusi közlését, amely szerint összehangolt lejárató akciót indított Ukrajna Magyarország ellen, azért, hogy ellehetetlenítse az ukrán uniós tagságról szóló éppen folyó hazai szavazási kezdeményezést. Orbán Viktor miniszterelnök akkor bejelentette: a Védelmi Tanács ülésén „az is kiderült, az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen”.

A helyzet világos: az ukrán állam azon dolgozik, hogy megváltozzon a magyar kormány álláspontja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és a háború támogatása ügyében. Mivel az Orbán-kormány mindkettőt elutasítja, kormányváltásban érdekeltek. Ezt támasztják alá ukrán megszólalások is. – Azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat – mondta például Szerhij Szidorenkó ukrán újságíró, Volodimir Zelenszkij kedvenc tudósítója, arra utalva, hogy az ukránok megbuktatnák a magyar kormányt. Nem ő az első ukrán közszereplő, aki egyértelművé tette: Ukrajna arra vár, hogy Magyar Péter jusson hatalomra. – Úgy gondolom, itt az ideje, hogy sokkal keményebben reagáljunk Viktor Orbán lépéseire – mondta Volodimir Ogrizko ukrán külügyminiszter. A jelenlegi kijevi vezetéshez hasonlóan ő is kormányváltásban reménykedik Magyarországon.

De erről a beszélt a napokban Orbán Viktor is. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „a magyarok ki akarnak maradni a háborúból és nem támogatják, hogy Ukrajna az unió tagja legyen”, majd kifejtette: azért indul most aláírásgyűjtés, hogy Magyarországot távol lehessen tartani a háborútól. A kormányfő szerint a Tisza és a balliberális közgazdászok a magyarok pénzét a multiknak és Ukrajnának adnák, de a kormány a családokat támogatja.

Csépányi Balázs
idezojelekDobrev Klára

Dobrev nem lacafacázott, sistergős balegyenest küldött Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Kezdődik a tánc.

