A mentális egészség világnapján köszöntötték Magyar Pétert

Kezdeti jelekre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Forrás: Facebook2025. 10. 10. 14:15
A pártelnök viselkedése sokak szerint hagy maga után kivánni valót Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
„Ma van a mentális egészség világnapja. Ez alkalomból szeretettel köszöntöm Magyar Pétert” – írja közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Felsorolta: a családtagok lehallgatása, majd feljelentése az ügyészségen, a régi barátok elárulása, közkeletű tények letagadása, 

a kényszeres hazudozás, kínos pillanatokban kalandozás a fantázia világába, kémtollak és internetblokkolók lázálma, a támogatók lebüdösözése, a verbális erőszak terjesztése,

 a munkatársak nyilvános megszégyenítése, mások indokolatlan sértegetése, állandó személyeskedés.

„A remegő kezek és hát, a politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek. Aggasztó” – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus, aki még azt is megjegyezte: járna a béke-Nobel annak, aki helyreteszi.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)

