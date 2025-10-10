Radnai Márk lebuktatta Magyar Pétert: Berlinben találkozhatott a Tisza-applikáció ukrán fejlesztőivel

Újabb, az ukrán szálat megerősítő részlet derült ki a botrányos Tisza Világ applikációval kapcsolatosan.

A bizalmasa buktatta le Magyar Pétert Fotó: Hatlaczki Balázs

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban beszélt arról, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel

– idézte a Mandiner Magyar bizalmasát.

A portál szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.

Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,

Magyar Pétert legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.

Amint arról beszámoltunk, az eddigi legsúlyosabb adatszivárgási botrány tépázta meg a Tisza Pártot. A Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is. A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.



Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)