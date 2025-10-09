Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • A rendszerváltás óta a Tisza Párt hozta össze az egyik legnagyobb adatkezelési botrányt
Tisza PártadatszivárgásMagyar Péter

A rendszerváltás óta a Tisza Párt hozta össze az egyik legnagyobb adatkezelési botrányt

Keményen bírálta a Szuverenitásvédelmi Hivatal az ellenzéki formáció adatvédelmi rendszerét, nehezményezve, hogy az alkalmazás jelenleg is letölthető, ugyanis a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 18:51
Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt nem gondoskodott a rá bízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ez pedig az egyik legnagyobb, személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta – mutatott rá a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A hivatal a Tisza Párt ukrán hátterű adatkezelési botrányáról készült gyorsjelentésében azt írta, a Tisza Világ applikációnak már a bemutatóján „elhangoztak olyan mondatok, amelyek kérdéseket vetettek fel az alkalmazás hátterével kapcsolatban”, ezért a szervezet levélben fordult a párthoz, ám Magyar Péter nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy kik, hol és miből hozták létre az alkalmazást.

Tisza Párt
Forrás: Facebook/Tisza Párt

A nyilvánosságban közben megjelentek olyan információk, miszerint egy ukrán nemzetbiztonsági szervekkel kapcsolatban álló cég állhat az applikáció mögött – emlékeztet a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A hivatal azt is felidézte: a kiszivárgott adatok szerint az alkalmazás egyik adminisztrátora egy Miroszlav Tokar nevű férfi, aki – miután adatai nyilvánosságra kerültek – láthatatlanná tette vagy törölte közösségi felületeken fellelhető profiljait, és aki egy Ungvárra bejegyzett ukrán cég, a PettersonApps alkalmazottja.

A PettersonApps vezérigazgatója, Oleg Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és tagja a Defence Robotics UA elnevezésű cég felügyelőbizottságának, amely robotikai és hadirobotikai megoldások és alkalmazások fejlesztésével foglalkozik.

A Tisza Párt nem gondoskodott a rá bízott adatok védelméről és biztonságáról, ennek következménye, hogy közel 20 ezer magyar felhasználó személyes és különleges adatai kerültek veszélybe

– hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Majd rámutattak: fokozza a helyzet súlyosságát, hogy 

az applikációba biometrikus azonosítás útján lehet belépni, így az sem zárható ki, hogy ezek a különleges adatok is illetéktelenekhez kerültek. 

Az alkalmazás ráadásul jelenleg is letölthető, a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést – tették hozzá.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a magyar hatóságoknak egy átfogó vizsgálat során fel kell tárniuk az adatkezelésért felelős személyi és szervezeti láncolatot, és ezzel meghatározni, kik rendelkeznek tényleges irányítási, fejlesztési vagy adatmegismerési jogosultsággal a Tisza-applikációban.

Elengedhetetlen továbbá annak pontos azonosítása, hogy az applikáció fejlesztésében, üzemeltetésében és finanszírozásában milyen külföldi fejlesztői, pénzügyi vagy tanácsadói kapcsolatok játszottak szerepet, és ezek milyen formában kapcsolódnak az ukrán, a brüsszeli vagy más nemzetközi érdekcsoportokhoz

– értékelte a hivatal. 

Meg kell vizsgálni, hogy az applikáció egy politikai befolyásgyakorlási infrastruktúra részeként jött-e létre, méghozzá külföldi érdekkörök vagy államok megbízásából. Fel kell tárni, hogy a rendszer működése és adatkezelési logikája eleve olyan funkciókat tartalmazott-e, amelyek alkalmasak a magyar választók adatainak gyűjtésére, politikai profilozásra, illetve a választói magatartás befolyásolására. Megnyugtatóan ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a Tisza-applikáció egy politikai és kommunikációs műveleti rendszer részelemeként működik, amelyben a digitális adatkezelés a külföldi befolyásgyakorlás egyik eszközeként jelenik meg – írták.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu