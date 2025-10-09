A rendszerváltás óta a Tisza Párt hozta össze az egyik legnagyobb adatkezelési botrányt

A Tisza Párt nem gondoskodott a rá bízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ez pedig az egyik legnagyobb, személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta – mutatott rá a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A hivatal a Tisza Párt ukrán hátterű adatkezelési botrányáról készült gyorsjelentésében azt írta, a Tisza Világ applikációnak már a bemutatóján „elhangoztak olyan mondatok, amelyek kérdéseket vetettek fel az alkalmazás hátterével kapcsolatban”, ezért a szervezet levélben fordult a párthoz, ám Magyar Péter nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy kik, hol és miből hozták létre az alkalmazást.

Forrás: Facebook/Tisza Párt

A nyilvánosságban közben megjelentek olyan információk, miszerint egy ukrán nemzetbiztonsági szervekkel kapcsolatban álló cég állhat az applikáció mögött – emlékeztet a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A hivatal azt is felidézte: a kiszivárgott adatok szerint az alkalmazás egyik adminisztrátora egy Miroszlav Tokar nevű férfi, aki – miután adatai nyilvánosságra kerültek – láthatatlanná tette vagy törölte közösségi felületeken fellelhető profiljait, és aki egy Ungvárra bejegyzett ukrán cég, a PettersonApps alkalmazottja.

A PettersonApps vezérigazgatója, Oleg Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és tagja a Defence Robotics UA elnevezésű cég felügyelőbizottságának, amely robotikai és hadirobotikai megoldások és alkalmazások fejlesztésével foglalkozik.

A Tisza Párt nem gondoskodott a rá bízott adatok védelméről és biztonságáról, ennek következménye, hogy közel 20 ezer magyar felhasználó személyes és különleges adatai kerültek veszélybe

– hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Majd rámutattak: fokozza a helyzet súlyosságát, hogy

az applikációba biometrikus azonosítás útján lehet belépni, így az sem zárható ki, hogy ezek a különleges adatok is illetéktelenekhez kerültek.

Az alkalmazás ráadásul jelenleg is letölthető, a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést – tették hozzá.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a magyar hatóságoknak egy átfogó vizsgálat során fel kell tárniuk az adatkezelésért felelős személyi és szervezeti láncolatot, és ezzel meghatározni, kik rendelkeznek tényleges irányítási, fejlesztési vagy adatmegismerési jogosultsággal a Tisza-applikációban.

Elengedhetetlen továbbá annak pontos azonosítása, hogy az applikáció fejlesztésében, üzemeltetésében és finanszírozásában milyen külföldi fejlesztői, pénzügyi vagy tanácsadói kapcsolatok játszottak szerepet, és ezek milyen formában kapcsolódnak az ukrán, a brüsszeli vagy más nemzetközi érdekcsoportokhoz

– értékelte a hivatal.