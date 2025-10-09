Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

Mélyen hallgatnak Magyar Péterék az adatbotrány ukrán érintettjeiről

Lapunk egyetlen kérdésére sem válaszolt a Tisza Párt, miután a párt adatbotrányával összefüggő ukrán kapcsolataikról érdeklődtünk. Különösen sürgető lenne tisztázni például, hogyan kerültek kapcsolatba Miroslav Tokarral, illetve milyen közös projekteket végeztek az ukrán informatikussal, aki nemcsak a Tisza Világ telefonos alkalmazás adminjai között szerepel, hanem a fejlesztést végző ukrán cég, a PettersonApps munkatársa is. Az sem ismert, hova juthattak el mintegy húszezer felhasználó személyes adatai, amelyek a Tisza Világról szivárogtak ki a minap.

2025. 10. 09. 16:39
Egyre inkább a Tisza ukrán kapcsolatai kerülnek előtérbe a párt mobilalkalmazása és adatszivárgási botránya kapcsán. Mint kiderült, a Tisza Világ applikációban adminként, vagyis működtetőként tevékenykedett egy Miroslav Tokar nevű ukrán férfi, aki egyúttal a tiszás applikációt fejlesztő ukrán cég, a PettersonApps munkatársa is. A vállalat vezérigazgatójáról, Oleh Ostroverkhről az a sajtóinformáció látott napvilágot, hogy tagként szerepel az ukrán hadsereggel együttműködő civil szervezet felügyelőbizottságban, nem mellesleg Zelenszkij támogatója.

 Tisztázandó ukrán szál

Írásban megkerestük a Tisza sajtóosztályát, hogy segítsenek tisztázni a mobilapplikációjuk, valamint az azzal összefüggő adatszivárgási botrány ukrán vonatkozású részleteit. 

Egyebek mellett megkérdeztük, hogy a Tisza Párt képviseletében vagy megbízásából kik, mikor és hogyan kerültek kapcsolatban a PettersonAppsszal, valamint honnan ismerik Miroslav Tokart, aki – a kiszivárgott adatok szerint – a Tisza Világ adminjai között szerepel.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy Tokar miért törölhette a LinkedIn-oldalát, s arról is érdeklődtünk, hogy a mobilapplikáción kívül milyen egyéb projektekben működtek még együtt az informatikussal. Azt a kérdést is feltettük, hogy a Tisza Párttól kik ismerhetik a PettersonApps vezetőjét, Oleh Ostroverkhet. E-mailünkre semmilyen reakció nem érkezett.

Tömeges adatszivárgás

A hét elején robbant ki a Tisza adatszivárgási botránya, hétfő reggel az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából majdnem húszezer Tisza-szimpatizáns személyes adatai kerültek ki az internetre. A lap arra is kitért, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt az üzemeltetésben is részt vehetnek.

Az ukránok is hallgatnak

Nemcsak a Tisza, de az ukrán szereplők is hallgatnak. Mivel a PettersonApps weboldalán nem található érdemi referencia, korábban kérdéseket küldtünk Tokarnak, és megkértük, említsen olyan nagyobb partnervállalatokat, amelyekkel az elmúlt években együttműködtek. 

Arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy az ukrán cég milyen díjazás fejében fejlesztette a Tisza Világ alkalmazást. Ezeket a kérdéseket feltettük Oleh Ostroverkhnek, a PettersonApps vezérigazgatójának, valamint elküldtük az ukrán cég e-mail-címére is, ám egyik helyről sem érkezett válasz.

Miként arra sem, felelősnek tartják-e a PettersonAppsot az adatszivárgásért, s hogy a társaság játszik-e valamilyen szerepet a Tisza Világhoz beérkezett adatok tárolásában.

Volt már ilyen

A mostani adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik. Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke lapunk kérdésére súlyosnak minősítette, ha valóban 18 ezer ember személyes adata érintett az ügyben.

Érdemes felidézni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Júniusban is nyilvánosságra került egy lista, az több mint 560 ember nevét és számos személy adatát tartalmazta osztályozó és olykor becsmérlő megjegyzések kíséretében.

Ezekből a jórészt elkötelezett személyekből próbálta akkor a Tisza a digitális kommandóját kialakítani. A botránynak és Magyar Péterék arra adott magyarázkodásának robbanásszerű visszhangja volt a párt szimpatizánsainak körében.

