Vizsgálat indult a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt

Hivatalból megindult az eljárás a Tisza Párt adatszivárgási ügyében – tudatta lapunk megkeresésére Péterfalvi Attila. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke súlyosnak minősítette, ha valóban 18 ezer ember személyes adata érintett az ügyben. Jelezte, hogy a vizsgálat célja a tényállás tisztázása, valamint minden releváns információ beszerzése, hogy milyen adatokat érintett a szivárgás, mennyien érintettek, milyen jellegű az adatbázis, valamint az milyen védelemmel volt ellátva.

Újabb adatszivárgási botrány robbant ki a Tisza Pártnál (Fotó: AFP)

Mint ismert, újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. Az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

A kiszivárgott információk között szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai is, ők azok, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz, egyikük pedig nem más, mint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció fejlesztését koordinálta. Ő volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ alkalmazást a nyilvánosságnak.

Radnai Márk mellett egy másik említésre méltó személy az adminok közül egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi. Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat az interneten fellelhető információk szerint egy több mint száz embert foglalkoztató informatikai vállalkozás, honlapjuk azonban valamiért mégis szokatlanul keveset árul el a cég vezetőségéről és korábbi projektjeiről.

A PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi, aki a Facebook-profilja alapján Volodimir Zelenszkij támogatója.

A férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az NGO az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést földi drónok fejlesztése, alkalmazása és harcászati körülmények között való tesztelése terén.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőkép)