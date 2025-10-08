Magyar Péter hiába tagadja, EP-képviselője elszólta magát: tényleg történt adatszivárgás + videó

Magyar Péter letagadta, de EP-képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást – hívta fel a figyelmet a Hír TV. – Az adatkiszivárogtatásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt – ismerte be Lakos Eszter, a Tisza EP-képviselője a hírcsatorna riporterének. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók ott most is.

Lakos Eszter tiszás EP-képviselő beismerte: történt adatszivárogtatás. Fotó: MTI/Purger Tamás

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került.

Ma már az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán fronton is érdekelt a Tisza alkalmazásfejlesztője: az applikációt ugyanis az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi készítette. Ráadásul a tény, hogy ő egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja, rengeteg kérdést vet fel. Ugyanis ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg Da Vinci Wolves nevű zászlóaljával folytat szoros együttműködést.