Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait? A felszívódás mellett döntött az ungvári informatikus

Kerestük Tokart, egyebek mellett arról érdeklődtünk, milyen feladatokat végzett a Tiszának, de a férfi eddig nem felelt kérdéseinkre.

Szeretheti az autóversenyt

Mivel a kiszivárgott adatbázis lakcímet is tartalmazott, megnéztük, mit tüntettek fel Tokar kapcsán. Egy mogyoródi címet találtunk, amely alatt egy hotel található. A fogadó egyébként a maga nemében különleges, az épület ugyanis a Hungaroring mellett található és a bemutató fényképek tanúsága szerint kiváló kilátást kínál a versenypályára. A különféle korábbi vendégértékelésekből is arra lehet következtetni, hogy a hotel az autó- és motorsport iránt érdeklődőknek nyújt megfelelő lehetőséget. Hogy Tokar közéjük tartozik-e, azt nem tudni, az ugyanakkor feltételezhető, hogy a cím – pestiesen fogalmazva – kamu. Valószínű ugyanis, hogy az ukrán informatikai szakember nem a Hungaroring mellett található hotel egyik szobájában lakik bérlőként. Már csak azért is, mert mostani ott jártunkkor a fogadó le volt zárva, mozgásnak nem láttuk nyomát.

Ezt csinálta Radnai is

Hasonló megoldáshoz folyamodott egyébként az adatbázis egy másik fontos szereplője, Radnai Márk is. A Tisza Párt alelnöke a nyilvánosságra került adathalmaz szerint szintén admin az alkalmazásban – és ez hihető is, ugyanis Radnai volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ appot a nyilvánosságnak.

A Radnai mellett megadott cím azonban biztosan nem valós, az alelnöknél ugyanis – amint arra az Index rámutatott – a Fidesz-székház mellett található és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27.-et állították be.