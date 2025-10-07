  • Magyar Nemzet
Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait? A felszívódás mellett döntött az ungvári informatikus

Törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalról, és lapunk kérdéseire sem válaszol, vagyis a jelek szerint megpróbál felszívódni a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája, az ukrán Miroslav Tokar. Ő az az informatikai szakember, aki egy ukrán telefonos alkalmazásokat fejlesztő cégnél dolgozik, emellett – a nyilvánosságra került adatok szerint – a Tisza Párt applikációjának egyik adminja, magyarul működtetője. Vagyis az ő személye valószínűsíti, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta pártja alkalmazását. Eközben kiderítettük, Tokar egy Hungaroringre néző hotel címét adta meg lakhelyeként, ami minden bizonnyal nem az igazi otthona.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 17:27
  • Súlyos adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is.
  • A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.
  • Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját.
  • Felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.
  • A masszív adatszivárgás után Tokar megpróbál eltűnni: törölte magát a nemzetközi szakmai közösségi oldalról, és nem válaszol lapunk megkeresésére.
  • A nyilvánosságra került adatok szerint Tokarnál feltüntettek magyar címet: egy Hungaroring melletti fogadóét.
Magyar Péter és Radnai Márk – Forrás: Facebook

 

Törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis megpróbál eltűnni a tiszás adatszivárgási botrányban megismert Miroslav Tokar. Az ukrán férfiról először, hétfőn, az Index írt, amikor a lap arról számolt be, hogy Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre. 

A kiszivárgott óriási adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, az Index pedig kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztőről van szó, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy a cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

De kanyarodjunk vissza a jelek szerint a felszívódás mellett döntő Miroslay Tokarra! Az ukrán férfi személye, vagy inkább szerepe ugyanis korántsem jelentéktelen. A kiszivárgó tiszás adathalmaz arról árulkodik, hogy Tokar a tiszás applikáció hét adminjának egyike. Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Az Index cikke le is vonta a következtetést: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen az az Tokar, aki egy ukrán applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén – folytatta az Index –, akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

Kerestük Tokart, egyebek mellett arról érdeklődtünk, milyen feladatokat végzett a Tiszának, de a férfi eddig nem felelt kérdéseinkre.

Szeretheti az autóversenyt

Mivel a kiszivárgott adatbázis lakcímet is tartalmazott, megnéztük, mit tüntettek fel Tokar kapcsán. Egy mogyoródi címet találtunk, amely alatt egy hotel található. A fogadó egyébként a maga nemében különleges, az épület ugyanis a Hungaroring mellett található és a bemutató fényképek tanúsága szerint kiváló kilátást kínál a versenypályára. A különféle korábbi vendégértékelésekből is arra lehet következtetni, hogy a hotel az autó- és motorsport iránt érdeklődőknek nyújt megfelelő lehetőséget. Hogy Tokar közéjük tartozik-e, azt nem tudni, az ugyanakkor feltételezhető, hogy a cím – pestiesen fogalmazva – kamu. Valószínű ugyanis, hogy az ukrán informatikai szakember nem a Hungaroring mellett található hotel egyik szobájában lakik bérlőként. Már csak azért is, mert mostani ott jártunkkor a fogadó le volt zárva, mozgásnak nem láttuk nyomát.

Ezt csinálta Radnai is

Hasonló megoldáshoz folyamodott egyébként az adatbázis egy másik fontos szereplője, Radnai Márk is. A Tisza Párt alelnöke a nyilvánosságra került adathalmaz szerint szintén admin az alkalmazásban – és ez hihető is, ugyanis Radnai volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ appot a nyilvánosságnak. 

A Radnai mellett megadott cím azonban biztosan nem valós, az alelnöknél ugyanis – amint arra az Index rámutatott – a Fidesz-székház mellett található és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27.-et állították be.

 

A lista hiteles

Annak ellenére, hogy Tokar címe valószínűleg nem valós, Radnaié pedig biztosan nem az, a majdnem húszezer személyt tartalmazó kiszivárgott lista hiteles. Ez azt alapján állíthatjuk, hogy az adatbázis megannyi érintettjét megkerestük – sokakat telefonon, másokat e-mailben. A reakciók – többségükben – megerősítették a kikerült adatok valódiságát, és tulajdonképpen azonosak voltak: leginkább meg vannak döbbenve és bosszankodnak azok a Tisza-szimpatizánsok, akiknek nyilvánosságra kerültek a személyes adatai, és több olyan érintett is akadt, aki lapunktól értesült az adatszivárgásról.

De a valódiságot igazolja az a lapunk birtokába került belsős körlevél is, amely szerint mindenkinek kiszivároghattak az adatai, aki letöltötte a Tisza Párt applikációját. Ez pedig felveti annak gyanúját, hogy minden tiszás fontos információi ukrán kézbe kerültek.

Teljes ukrán befolyás

A Magyar Nemzet keddi cikkében számos példával mutatta be, hogy az ukránok már úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék szinte már ki se látszanak belőle. Tseber Roland és Ruszin-Szendi Romulusz ügyeit, az ukrán kémekhez fűződő kapcsolatot, valamint az ukránpárti kiállások sorát ebben a cikkünkben mutattuk be.

               
       
       
       

