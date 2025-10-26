Menczer Tamásbrüsszeli bábfigurákManfred WeberMagyar Péter

Menczer Tamás: A brüsszeli bábfigurákat el kell zavarnunk + videó

A kormánypártok megnyerték a nyarat, és épp megnyerik az őszt is, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 18:26
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Manfred Weber és Magyar Péter szerint a telefonlopás „egy politikailag kreált ügy” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében megosztott egy részletet a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában tartott előadásából.

Szikszó, 2025. május 14. Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Szikszón 2025. május 14-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója 
(Fotó: MTI/Vajda János)

Menczer Tamás a videójában rámutatott: Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének szüksége van Magyar Péterre. Kell neki egy ilyen bábfigura, és minden erővel, minden lehetséges módon védi. Irányítja és parancsokat ad neki – hangsúlyozta.

A magyar emberekkel közösen el fogjuk zavarni a brüsszeli bábfigurákat

– szögezte le a kormánypárti politikus a videója mellé írt kommentben.

Menczer Tamás a Facebook-oldalán jelezte:

Megnyertük a nyarat, épp megnyerjük az őszt.

„Ma se lennék Magyar Péter” – tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


