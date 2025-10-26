Hősök térMSZPMomentumSZDSZ

Ezért volt dupla bukta Magyar Péter háborús menete

Lelepleződött, hogy valójában kik voltak a Tisza Párt rendezvényének többségi résztvevői.

Munkatársunktól
Forrás: Deutsch Tamás Facebook-oldala2025. 10. 26. 14:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Dupla bukta! Magyar Péter tüntetésén SZDSZ-esek, MSZP-sek és momentumosok voltak óriási többségben” – írta Deutsch Tamás, a a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője a közösségi oldalán. Mint hangsúlyozta, a Tisza Párt még ott is kisebbségben van, és így, mind együtt feleannyian sem voltak, mint a Békemeneten.

„Magyar Péter tüntetése dupla bukta volt. Ennyi” – tette hozzá kommentben Deutsch Tamás.

Mint arról lapunk beszámolt, az idei október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-i és 23-ai központi rendezvények résztvevőinek létszámait. 

Eszerint október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az ’56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen háromezren voltak. 

A közlemény szerint október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több mint 1200-an vettek részt. A Nyitott Parlament programban 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a kupolacsarnokot, a díszlépcsőházat és a Szent Koronát. 

A közlemény kitért arra is, hogy a mobiltelefonokkal kapcsolatos

cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

Borítókép: A háborús meneten is inkább a rossz emlékű SZDSZ, MSZP és a Momentum áradt, mint a Tisza (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu