Ezért volt dupla bukta Magyar Péter háborús menete

„Dupla bukta! Magyar Péter tüntetésén SZDSZ-esek, MSZP-sek és momentumosok voltak óriási többségben” – írta Deutsch Tamás, a a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője a közösségi oldalán. Mint hangsúlyozta, a Tisza Párt még ott is kisebbségben van, és így, mind együtt feleannyian sem voltak, mint a Békemeneten.

„Magyar Péter tüntetése dupla bukta volt. Ennyi” – tette hozzá kommentben Deutsch Tamás.

Mint arról lapunk beszámolt, az idei október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-i és 23-ai központi rendezvények résztvevőinek létszámait.

Eszerint október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az ’56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen háromezren voltak.

A közlemény szerint október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több mint 1200-an vettek részt. A Nyitott Parlament programban 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a kupolacsarnokot, a díszlépcsőházat és a Szent Koronát.

A közlemény kitért arra is, hogy a mobiltelefonokkal kapcsolatos