Magyar PéterdemonstrációkormányOrbán Viktorszónoklathangulat

Magyar Péter elintézte: ezért voltak csak ennyien a Hősök terén

Minimális reakciót kapott a Tisza Párt elnökének egy óránál hosszabbra nyújtott, zavaros szónoklata, az is a gyűlölködésben merült ki. A hallgatóság egy jelentős része még a beszéd vége előtt meglépett.

Molnár János
2025. 10. 23. 20:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szokása szerint a kormányt kritizálta Magyar Péter, ezúttal a Hősök terei demonstráción tartott beszédében ismételgette a bejáratott paneleket. Mint arról lapunk helyszíni tudósítója beszámolt, a Tisza Párt elnöke élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnök szerinte oroszbarát politikáját, a kormánypárti sajtót, valamint az igazságszolgáltatási rendszert. 

A pártvezér Magyarország állapotáról apokaliptikus képet festett, amikor kifejtette, hogy óriási a szegénység, bajban van a vidék, a miniszterelnök pedig félelemben tartja a hazáját és hazudik a saját népének. 

A magyar fiatalok külföldre menekülnek, a hatodik koporsóban a jövőjük fekszik, miközben „a hatalom aljas eszközökhöz nyúl, hogy pénzért megvásárolja a csendet” – fogalmazott, bármit is jelentsen ez. Ígéretekben ugyan nem volt hiány, amikor Magyar belengette, hogy kormányra kerülése esetén vagyonokat venne vissza, adót csökkentene és nyugdíjat emelne, ám az adócsökkentés és a nyugdíjemelés forrásait nem nevezte meg.

Tisza menet
A Tisza-menet (Fotó: Havran Zoltán)

A közönség reakciója meglehetősen beszédes volt: amikor a szónoklat nagyjából 30 percnél tartott, feltűnően sokan távoztak a térről, bár korábban, amikor megindult az eső, szintén megfigyelhető volt némi elszivárgás. 

A közönség a beszéd nagy részében némán hallgatta a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatóját, csupán néhányszor tört elő egy hangosabb „Mocskos Fidesz!” vagy „Ruszkik, haza!” skandálás, illetve pfujolás. 

Tudósítónk úgy érzékelte, hogy 

a többség kimondottan unalmasnak és terjengősnek találta a beszédet, ezért szép számban szedték  a sátorfájukat, így fél óra után egyre közelebb lehetett kerülni a színpadhoz a rohamosan csökkenő érdeklődés miatt. 

Itt a beszéd is érthetőbbé vált, mert például a Dózsa György út Podmaniczky utca felé eső szakaszán kifejezetten szörnyű volt a hangosítás, szinte semmit sem lehetett érteni a szónokból. A közönség soraiban az egyik dunántúli Tisza-sziget feliratában virító aktivista is meglepődött, hogy miért vannak ilyen kevesen a Hősök terén. A pártvezér beszéde alatt meginduló tömegben olyan hangokat lehetett hallani, hogy valaki ma volt először Tisza-megmozduláson, mert érezni szerette volna az esemény hangulatát, de már nem bírta tovább, ezért indult útnak a szónoklat vége előtt.

A gyűlés atmoszféráját talán az a jelenet szimbolizálja a legjobban, ami még Magyar Péter beszéde előtt nem sokkal zajlott le a már szépen hulló esőben a Szépművészeti Múzeum Dózsa György út felőli oldalán, ahol le lehet ülni a múzeum egy viszonylag keskeny és kevésbé ázott párkányára, az eső elől menekülőkkel megtelt buszmegálló mögött. A fáradtságtól ide rogyva egy idősödő úr szó szerint ezt mondta a feleségének: 

Nem lehet mindenki Orbán Viktor, hogy rásüt a nap a beszéde alatt, húzzunk inkább haza, mert úgy esik az eső!

Tudósítónk tapasztalatait megerősítette Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint írta, lehet, hogy még túl is becsülte a tiszás rendezvény méretét. Nem elég, hogy a Békemeneten jóval többen voltak, Magyar Péter zavaros és unalmas beszéde miatt még azok is idő előtt elindultak haza, akik kimentek rá – fogalmazott, majd megosztotta a kormánypártisággal nehezen vádolható 24.hu írását: a baloldali lap tudósítójának is feltűnt, hogy Magyar Péter beszéde alatt nagyon megfogyatkozott a tömeg.

Borítókép: Magyar Péter nem tudta lekötni közönsége jó részét a beszédével (Fotó: Havran Zoltán)

add-square Békemenet 2025

Orbán Viktor: Szívek dobbannak együtt

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu