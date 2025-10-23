Magyar PéterkommentNagy Attila Tibor

A többség unta vagy kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét

Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt? – tette fel a kérdést a politikai elemző.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 19:31
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
A kommentek pedig magukért beszéltek:

Magyar beszéde annyira jelentéktelen volt, hogy a Facebook fel se dobta nekem

 – írta egy kommentelő. 

Egy másik komment pedig így hangzott: 

Pusztító volt, az összes fellépővel együtt. Az Árad a Tiszát! min. százszor artikulátlanul elüvöltő, rikácsoló gyerekkel vallatni lehetne: az összes idegszálamat kitépte. A Nabuccót is sikerült meggyaláznia a Tisza nótafájának és ripacsának.

„Valami kegyetlen az a monoton, gépies hangon való üvöltözés” – írta egy újabb kommentelő.

„Hát azt is lehet rá mondani, hogy unalmas volt! De nekem egy másik szó jutott rögtön eszembe: kínos” – válaszolta valaki. 

Volt, aki panaszkodott: 

Tényleg nem bírtam végighallgatni, pedig nagyon akartam, de nem ment.

Végül az i-re ez a komment tette fel a pontot: 

Iszonyatosan hosszú volt. Mindig, minden beszédét nyújtja, mint a rétestésztát. Stúdióban, bárhol. Megőrülnék egy ilyen ember mellett, aki levegőt sem vesz, állandóan csak beszél. Nyugalom nulla.

A kommentelők többsége tehát unalmasnak, hosszúnak, kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét.
 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


