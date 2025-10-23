Soha nem látott méretű tömeg vett részt a Békemeneten

– Mind az 1956-os forradalom és szabadságharc központi ünnepsége, mind Magyarország miniszterelnökének elementáris erejű beszéde megmutatta azt a behozhatatlan morális fölényt és politikai előnyt, amellyel a nemzeti oldal rendelkezik – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán Orbán Viktor október 23-i beszéde kapcsán.
A békemenetet szervező CÖF–CÖKA szóvivője szerint a kormányfő személyében egy olyan politikus szólt a Békemenet soha nem látott méretű tömegéhez, aki a fiatalság nevében egyetemi hallgatóként, a Fiatal Demokraták Szövetsége alapító tagjaként 1989-ben Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén a felszólalásával beverte az utolsó szöget a kommunizmus koporsójába.
Akkor Orbán Viktor kijelentette, hogy
céljaink máig nem változtak, ma sem engedünk a ’48-ból, így nem engedünk ’56-ból sem.
Orbán Viktor hitet és reményt adott
Ifj. Lomnici szerint a miniszterelnök akkori szavai máig intelem gyanánt szolgálnak mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk számára.
Amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?
– tette fel a kérdést számukra beszédében a kormányfő.
A szóvivő úgy látja, hogy Orbán Viktor erőt, hitet és reményt adott azok számára is akik az elmúlt évek elhibázott brüsszeli migrációs, gender- és háborúpárti politika következtében egyre reményvesztettebben figyelték a körülöttünk zajló világ eseményeit. Ugyanakkor hazánk a béke szigete, amely 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányának köszönhető.
Erre a kormányfő azzal is reflektált, hogy ebben óriási szerepe van a Békemenetnek, Európa legfontosabb politikai mozgalmának
– emlékeztetett a szóvivő.
A Civil Összefogás Fórum és a Békemenet alapító arcainak, valamint igaz magyar emberek sok százezres tömegének ez nem csupán hatalmas dicséret, de felbecsülhetetlen értékű buzdítás is volt az elkövetkezendő hónapok politikai küzdelmeinek megvívásához
– fogalmazott ifj. Lomnici.
Hátat kell fordítani a brüsszeli politikának
Ifj. Lomnici szerint a miniszterelnök mai beszédének központi eleme az volt, hogy 1956 a bizonyíték, hogy a magyarok mindig többet adtak a világnak, mint amit kaptak tőle.
1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a földön, amelynek a szabadság a lelkébe van írva
– idézte fel Orbán Viktor szavait.