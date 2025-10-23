Soha nem látott méretű tömeg vett részt a Békemeneten

– Mind az 1956-os forradalom és szabadságharc központi ünnepsége, mind Magyarország miniszterelnökének elementáris erejű beszéde megmutatta azt a behozhatatlan morális fölényt és politikai előnyt, amellyel a nemzeti oldal rendelkezik – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán Orbán Viktor október 23-i beszéde kapcsán.

Fotó: Polyák Attila

A békemenetet szervező CÖF–CÖKA szóvivője szerint a kormányfő személyében egy olyan politikus szólt a Békemenet soha nem látott méretű tömegéhez, aki a fiatalság nevében egyetemi hallgatóként, a Fiatal Demokraták Szövetsége alapító tagjaként 1989-ben Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén a felszólalásával beverte az utolsó szöget a kommunizmus koporsójába.

Akkor Orbán Viktor kijelentette, hogy

céljaink máig nem változtak, ma sem engedünk a ’48-ból, így nem engedünk ’56-ból sem.

Orbán Viktor hitet és reményt adott

Ifj. Lomnici szerint a miniszterelnök akkori szavai máig intelem gyanánt szolgálnak mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk számára.

Amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?

– tette fel a kérdést számukra beszédében a kormányfő.

A békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Sajtókommunikációs Főosztály)

A szóvivő úgy látja, hogy Orbán Viktor erőt, hitet és reményt adott azok számára is akik az elmúlt évek elhibázott brüsszeli migrációs, gender- és háborúpárti politika következtében egyre reményvesztettebben figyelték a körülöttünk zajló világ eseményeit. Ugyanakkor hazánk a béke szigete, amely 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányának köszönhető.

Erre a kormányfő azzal is reflektált, hogy ebben óriási szerepe van a Békemenetnek, Európa legfontosabb politikai mozgalmának

– emlékeztetett a szóvivő.

A Civil Összefogás Fórum és a Békemenet alapító arcainak, valamint igaz magyar emberek sok százezres tömegének ez nem csupán hatalmas dicséret, de felbecsülhetetlen értékű buzdítás is volt az elkövetkezendő hónapok politikai küzdelmeinek megvívásához

– fogalmazott ifj. Lomnici.

Hátat kell fordítani a brüsszeli politikának

Ifj. Lomnici szerint a miniszterelnök mai beszédének központi eleme az volt, hogy 1956 a bizonyíték, hogy a magyarok mindig többet adtak a világnak, mint amit kaptak tőle.

1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a földön, amelynek a szabadság a lelkébe van írva

– idézte fel Orbán Viktor szavait.