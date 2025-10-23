Orbán ViktorOktóber 23BékemenetCÖF-CÖKA

Soha nem látott méretű tömeg vett részt a Békemeneten

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője lapunknak értékelte Orbán Viktor október 23-i beszédét. Felbecsülhetetlen értékű buzdításnak nevezte, hogy a miniszterelnök Európa legnagyobb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet. De kitért arra is, hogy szinte két külön világ volt a méltóságteljes Békemenet és Magyar Péter megfáradt híveinek háborúpárti vonulása.

Máté Patrik
2025. 10. 23. 18:35
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mind az 1956-os forradalom és szabadságharc központi ünnepsége, mind Magyarország miniszterelnökének elementáris erejű beszéde megmutatta azt a behozhatatlan morális fölényt és politikai előnyt, amellyel a nemzeti oldal rendelkezik – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán Orbán Viktor október 23-i beszéde kapcsán.

Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

A békemenetet szervező CÖF–CÖKA szóvivője szerint a kormányfő személyében egy olyan politikus szólt a Békemenet soha nem látott méretű tömegéhez, aki a fiatalság nevében egyetemi hallgatóként, a Fiatal Demokraták Szövetsége alapító tagjaként 1989-ben Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén a felszólalásával beverte az utolsó szöget a kommunizmus koporsójába. 

Akkor Orbán Viktor kijelentette, hogy 

céljaink máig nem változtak, ma sem engedünk a ’48-ból, így nem engedünk ’56-ból sem.

 

Orbán Viktor hitet és reményt adott

Ifj. Lomnici szerint a miniszterelnök akkori szavai máig intelem gyanánt szolgálnak mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk számára. 

Amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?

– tette fel a kérdést számukra beszédében a kormányfő. 

Így vonult a Békemenet a Kossuth térre, meghallgatni Orbán Viktor ünnepi beszédét. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály
A békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Sajtókommunikációs Főosztály)

A szóvivő úgy látja, hogy Orbán Viktor erőt, hitet és reményt adott azok számára is akik az elmúlt évek elhibázott brüsszeli migrációs, gender- és háborúpárti politika következtében egyre reményvesztettebben figyelték a körülöttünk zajló világ eseményeit. Ugyanakkor hazánk a béke szigete, amely 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányának köszönhető. 

Erre a kormányfő azzal is reflektált, hogy ebben óriási szerepe van a Békemenetnek, Európa legfontosabb politikai mozgalmának

– emlékeztetett a szóvivő.

A Civil Összefogás Fórum és a Békemenet alapító arcainak, valamint igaz magyar emberek sok százezres tömegének ez nem csupán hatalmas dicséret, de felbecsülhetetlen értékű buzdítás is volt az elkövetkezendő hónapok politikai küzdelmeinek megvívásához

– fogalmazott ifj. Lomnici.

 

Hátat kell fordítani a brüsszeli politikának

Ifj. Lomnici szerint a miniszterelnök mai beszédének központi eleme az volt, hogy 1956 a bizonyíték, hogy a magyarok mindig többet adtak a világnak, mint amit kaptak tőle.

1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a földön, amelynek a szabadság a lelkébe van írva

– idézte fel Orbán Viktor szavait.

A szóvivő szerint ezt értette és átérezte a Kossuth téren és szerte az utcákban jelen levő tömeg és mindazok, akik különböző kommunikációs csatornákon keresztül követték az eseményt.

Magyar Péter háborúpárti gyűlésével összehasonlítva megjegyezte, hogy mintha két világot látnánk. – Az egyik oldalon egy csodaszép őszi időjárásban, méltóságteljesen vonuló, az ellenzéki médiumok képviselőivel is toleráns szabadságszerető béketábor. A másik oldalon esőben feszengő, a kudarcos országjárásában megfáradt, a híveit a jobboldali újságírókra uszító slimfit pártvezért hallgató emberek frusztrált közössége – tette hozzá.

Fontos azonban, hogy őket is meg lehet szólítani

– ahogy a kormányfő fogalmazott. 

– A következő hónapokban a megtévesztett magyarokkal is kell beszélni. Nem a vezetőkkel, nekik megvannak a gazdáik. De van sok magyar, aki azt gondolja, jó ügy mellett áll ki, amikor az ideküldött bábkormányjelölteket támogatja – jelentette ki a miniszterelnök, aki megerősítette, hogy nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért. 

Ma erős, szuverén nemzet vagyunk, és ennek egyik fontos feltétele, hogy hátat kell fordítani a hibás brüsszeli politikának

– vélekedett ifj. Lomnici.

 

Borítókép: Békemenet (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

add-square Békemenet 2025

Szentkirályi Alexandra: Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu