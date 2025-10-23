Orbán ViktorBékemenetköszönet

Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén

Közösségi oldalán mondott köszönetet a kormányfő a minden idők legnagyobb Békemenetén részt vevőknek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 17:11
Fotó: @Vanik Zoltan
Közösségi oldalán köszönte meg a magyar miniszterelnök a magyar emberek Békemeneten való szereplését.

Orbán Viktor a fotó alá ezt írta:

Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



