Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén

Közösségi oldalán köszönte meg a magyar miniszterelnök a magyar emberek Békemeneten való szereplését.
Orbán Viktor a fotó alá ezt írta:
Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook)
Mindössze 35 ezer ember volt kíváncsi Magyar Péterre.
A mi politikai közösségünk nem lottón nyerte a kormányzás lehetőségét, hanem tömegek felhatalmazásából.
Beszédes képek.
Ma megmutatta magát a valóság, és ez nem hasonlít Magyar Péter embereinek kutatására.
