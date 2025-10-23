Orbán Viktor: A hazát védeni igaz ügy

– A brüsszeli birodalom nem akarja, hogy a magyar fiatalok hazafiak legyenek – mondta Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami ünnepségen. A miniszterelnök a fiatalokhoz fordulva megjegyezte, hogy a brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyenek.

Orbán Viktor szerint a hazát védeni igaz ügy (Fotó: Polyák Attila)

A kormányfő megjegyezte, hogy a békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog.

Ez a való világ

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a valóság az is, hogy mindenkire, a fiatalokra is szükség van, hogy megvédjék Magyarországot.

A hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés

– fogalmazott.

A kormányfő azt mondta a fiataloknak, ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé és kezdjenek hozzá.

Éljél és tegyél, kockáztasd. Védd meg azt, ami a legnemesebb

– üzent Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az október 23-i ünnepségen (Fotó: Polyák Attila)