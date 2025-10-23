A szabadság nem ajándék, hanem kivívott jog

A magyarok nélkül soha nem bukott volna meg a kommunizmus – mondta Orbán Viktor az október 23-i nemzeti ünnepen mondott beszédében. A miniszterelnök kiemelte:

mi, magyarok, mindig több történelmet csináltunk, mint amire nekünk volt szükségünk. Jutott belőle másnak is bőven.

Rámutatott, hogy amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ.

1956-ban is meghallotta, sőt nemcsak meghallotta, de bele is remegett

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a magyarok nélkül nem bukott volna el a kommunizmus (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A kormányfő szerint az egész világkommunizmus megrendült, mert Budapest példát adott a rab nemzeteknek: reményt adott azoknak, akik elnyomásban éltek.

Leoldotta a félelem láncait, amelyek fogva tartották a lelkeket, és megtanította az egész világnak, hogy a szabadság nem ajándék, nem kegy, hanem kivívott jog

– mondta.

A magyar ’56 nélkül nem lett volna prágai ’68, nem lett volna lengyel Szolidaritás, nem omlott volna le a berlini fal, és 1990-ben nem szakadt volna le a szocialista világrend mennyezete sem

– húzta alá.

A kormányfő szerint mi egyetlen szabadságot ismerünk: a magyarok szabadságát. – Ez a miénk, ehhez ragaszkodunk, és ehhez meg is vannak az eszközeink, hiába fenyegetnek bennünket világhatalmak vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel – mondta.

Nem térdelünk le, és mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban

– fogalmazott.

Innen már elkotródott a helytartótanács, kimentek a szovjetek, hazahurcolkodott az IMF, eloldalogtak a migrációpárti brüsszeliek. Egyik sem bírt lenyelni bennünket. Megakadtunk a torkukon, és még nekik kell örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták

– mondta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)