A Békemenet a brüsszeli elnyomók ellenében megvédte Magyarországot

Magyarország legnagyobb politikai erejének, egész Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen.
A Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját
– fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth térre érkezett Békemenet résztvevői előtt.
Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltatok megvédeni Magyarország határait és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként
– hangoztatta a kormányfő.
Úgy folytatta, képesek voltak egyetlenként, az egész brüsszeli „kígyófészekkel” szemben megvédeni a családjaikat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, megvédeni a gyermekeiket a természet és a teremtés rendjével ellentétes eszméktől és tanításoktól. Hozzátette: ma európaiak milliói ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára.
Fél karjukat odaadnák azért, ha migránsmentes hazájuk lehetne, éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből, kitilthatnák az iskolákból az eszement genderaktivistákat
– tette hozzá.
Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok
– közölte Orbán Viktor, köszönetet mondva ezért a résztvevőknek.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Kurucz Árpád)