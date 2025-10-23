Orbán ViktorBékemenetminiszterelnök

A Békemenet a brüsszeli elnyomók ellenében megvédte Magyarországot

Ma európaiak milliói ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Békemenetről az október 23-i ünnepi beszédében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 15:34
Fotó: Kurucz Árpád
Magyarország legnagyobb politikai erejének, egész Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen. 

A Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját

– fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth térre érkezett Békemenet résztvevői előtt.

Békemenet 2025
Magyarország legnagyobb politikai ereje a békemenet (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltatok megvédeni Magyarország határait és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként

– hangoztatta a kormányfő.

Úgy folytatta, képesek voltak egyetlenként, az egész brüsszeli „kígyófészekkel” szemben megvédeni a családjaikat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, megvédeni a gyermekeiket a természet és a teremtés rendjével ellentétes eszméktől és tanításoktól. Hozzátette: ma európaiak milliói ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára.

Fél karjukat odaadnák azért, ha migránsmentes hazájuk lehetne, éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből, kitilthatnák az iskolákból az eszement genderaktivistákat

– tette hozzá.

Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok

– közölte Orbán Viktor, köszönetet mondva ezért a résztvevőknek.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Kurucz Árpád)

 

