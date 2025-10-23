Orbán Viktor: Ez már az űrből is látszik!

Jól nézünk ki – írta a kormányfő.
Békemenet. Soha nem voltunk még ilyen sokan! – írta a közösségi oldalán megosztott fotóalbumhoz a miniszterelnök.
Jól nézünk ki – írta a kormányfő.
Békemenet. Soha nem voltunk még ilyen sokan! – írta a közösségi oldalán megosztott fotóalbumhoz a miniszterelnök.
Borítókép: A Békemenet résztvevői (Forrás: Facebook)
Rendkívüli Lázár-infó a Békemeneten.
A hősök előtt tisztelgett a magyar légierő köteléke.
A Tisza Párt vezetője Brüsszel fogott embere.
Fantasztikus, hogy mennyien vannak a Békemeneten.
Rendkívüli Lázár-infó a Békemeneten.
A hősök előtt tisztelgett a magyar légierő köteléke.
A Tisza Párt vezetője Brüsszel fogott embere.
Fantasztikus, hogy mennyien vannak a Békemeneten.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.