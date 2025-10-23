Rendkívüli

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

FidesztömegBékemenet

A valaha volt legnagyobb Békemenet! Hihetetlen, mennyien vagyunk!

A Fidesz a közösségi oldalán osztott meg fotókat a valaha volt legnagyobb Békemenetről.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 23. 13:25
Fotó: @Vanik Zoltan
– Hihetetlen, hogy mennyien vagyunk – írta a kormánypárt a Facebookon megosztott képalbumhoz. 

Soha nem látott tömeg van a Békemeneten (Forrás: Facebook/Fidesz/Vanik Zoltán)

Fantasztikus látni, mennyi ember áll ki a békéért ma is

 – írták. 

Borítókép: Hatalmas a tömeg a Békemeneten (Forrás: Facebook/Fidesz)


