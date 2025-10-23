Itt az első drónfelvétel, rengetegen vannak a Békemeneten + videó

A Fidesz Facebook-oldalán tett közzé drónfelvételt a Békemeneten résztvevőhatalmas tömegről.

A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeznek 2025. október 23-án

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Elképesztő, hogy mennyien vagyunk a Békemeneten! Hajrá, Magyarország!

– írták a felvételhez.

Amint arról már beszámoltunk, az ország legtávolabbi pontjairól már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult, rengetegen vannak az idei Békemeneten. A menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja, a képgaláriát ITT nézheti meg.

Borítókép: A CÖF–CÖKA Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeznek 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)