Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

Békemenetoktóber 23.drónfelvételCÖF-CÖKA

Itt az első drónfelvétel, rengetegen vannak a Békemeneten + videó

A Fidesz közösségi oldalán közzétett videón jól látni, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemeneten.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 23. 12:45
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
A Fidesz Facebook-oldalán tett közzé drónfelvételt a Békemeneten résztvevőhatalmas tömegről. 

Budapest, 2025. október 23. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeznek 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeznek 2025. október 23-án
(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Elképesztő, hogy mennyien vagyunk a Békemeneten! Hajrá, Magyarország!

– írták a felvételhez. 

Amint arról már beszámoltunk, az ország legtávolabbi pontjairól már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult, rengetegen vannak az idei Békemeneten. A menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik. 

A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja, a képgaláriát ITT nézheti meg. 

Borítókép: A CÖF–CÖKA Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeznek 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

