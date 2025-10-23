Orbán Viktor: Soha nem voltunk még ilyen sokan!

„Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök egy fényképet is megosztott a posztjában a mai Békemenetről.
Orbán Viktor rámutatott,
soha nem voltunk még ilyen sokan.
„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi oldalán.
A miniszterelnök hangsúlyozta, az elmúlt tizenöt évben a háború veszélye talán még sosem volt ekkora, ezért most meg kell mutatnunk:
nem engedjük, hogy Magyarországot idegen érdekek veszélybe sodorják.
Mint arról már beszámoltunk, az ország legtávolabbi csücskeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult, rengetegen vannak az idei Békemeneten. A menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik. A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja.
Borítókép: A Békemenet résztvevői Budapesten (Forrás: Facebook)