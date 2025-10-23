Orbán Viktor: A béke hangját a Facebookon is fel kell erősíteni!

Orbán Viktorharcosok klubjaBékemenet

Új bejegyzést tett közzé Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök meghirdette a Béke napja kihívást.

2025. 10. 23. 8:16
„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi oldalán.

Budapest, 2024. június 1. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt 

A miniszterelnök rámutatott, az elmúlt tizenöt évben a háború veszélye talán még sosem volt ekkora, ezért most meg kell mutassuk:

nem engedjük, hogy Magyarországot idegen érdekek veszélybe sodorják.

„A béke hangját a Facebookon is fel kell erősítenünk, ehhez összehangoltan kell cselekednünk” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: a nap folyamán teendőkkel jelentkeznek. „Ez a Béke napja kihívás” – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Kezdésként zászlókat, táblákat elő! Készíts csapatfotót indulás előtt, és töltsd fel az üzenőfaladra! Fontos, hogy ma minden megosztott bejegyzésbe fogalmazd bele a »Békemenet« szót

– sorolta a teendőket a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor.

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

Mint arról beszámoltunk, a sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


