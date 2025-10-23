Orbán Viktor: A béke hangját a Facebookon is fel kell erősíteni!

„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi oldalán.
A miniszterelnök rámutatott, az elmúlt tizenöt évben a háború veszélye talán még sosem volt ekkora, ezért most meg kell mutassuk:
nem engedjük, hogy Magyarországot idegen érdekek veszélybe sodorják.
„A béke hangját a Facebookon is fel kell erősítenünk, ehhez összehangoltan kell cselekednünk” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: a nap folyamán teendőkkel jelentkeznek. „Ez a Béke napja kihívás” – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Kezdésként zászlókat, táblákat elő! Készíts csapatfotót indulás előtt, és töltsd fel az üzenőfaladra! Fontos, hogy ma minden megosztott bejegyzésbe fogalmazd bele a »Békemenet« szót
– sorolta a teendőket a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor.
A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.
Mint arról beszámoltunk, a sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.
