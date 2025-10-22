Muri EnikőminiszterelnökBékemenetOrbán ViktorCookyGönczi Gábor

A magyar média elitje is a békemeneten lesz holnap + videó

A sorsdöntő békemeneten a korábbi évekhez hasonlóan az ország legkiválóbb sportolói, rádiós és médiaszemélyiségei is jelen lesznek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:16
Fotó: Kurucz Árpád
A békemenet résztvevőiről posztolt Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában több neves médiaszemélyiség és sportoló, többek között Vasvári Vivien modell, Szabó Zsófi színésznő, Gönczi Gábor, a TV2 hírolvasója, Szelba Christian (Cooky) rádiós műsorvezető, Kucsera Gábor olimpikon és Muri Enikő énekesnő is a békemeneten való részvételre buzdítja a magyarokat. 

Mint ismert, a CÖF–CÖKA szervezésében zajló békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette 

minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. 

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az október 23-i események koordinátora korábban közölte, a szokásos rendben zajlanak a nemzeti ünnep előkészületei: 23-án reggel fél nyolckor zászlófelvonással indul a megemlékezés. Kilenc órakor indul a gyülekező a békemenet résztvevői számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet.

 13 órakor a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

A mostani egyébként már a 11. békemenet lesz, és a negyedik, amelyet a forradalom emléknapján tartanak. 2021-ben például a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorba torkolló megmozdulások útvonalán haladt a nyolcadik békemenet. A rendezvényen akkor is több százezren voltak, a végén pedig a hagyományokhoz illően Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)

