A Fidesz hagyományos békemenetével szemben Magyar Péter a balliberális hagyományokra épít

Az 1956-os forradalom 69. évfordulójára készül Magyarország, október 23-án országszerte számos megemlékezést tartanak az önkormányzatok, civil szervezetek, illetve a különböző pártok. Az idei október 23-a, amellett, hogy megemlékezünk a szovjet megszállás elleni szabadságharcról, a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről,

a jövő évi országgyűlési választások tétjéről is szól.

Ezért a nemzeti oldal békemenettel készül október 23-án, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.

Békemenet 2022-ben. (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Békemenet: szuverenitás vagy gyarmati sor

A CÖF–CÖKA szervezésében zajló békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette

minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az október 23-i események koordinátora korábban közölte, a szokásos rendben zajlanak a nemzeti ünnep előkészületei. 22-én délután a Műegyetemnél és a Bem téren a megszokott formában ünnepelhetünk, 23-án reggel fél nyolckor pedig zászlófelvonással indul a megemlékezés. Kilenc órától indul a gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és

13 órától a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

A mostani egyébként már a 11. békemenet lesz, és a negyedik, melyet a forradalom emléknapján tartanak. 2021-ben például a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorba torkolló megmozdulások útvonalán haladt a nyolcadik békemenet. A rendezvényen akkor is több százezren voltak, a végén pedig a hagyományokhoz illően Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel.

Békemenet 2022-ben, Orbán Viktor a Kossuth téren mondott beszédet (Fotó: Dömötör Csaba/Facebook)

Az óbaloldal nyomdokaiban a Tisza

A 2021-es békemenet hasonló jelentőséggel bírt, mint az idei, hiszen akkor is az országgyűlési választásokra készült az ország,

a baloldali, Márki-Zay-féle összefogás is külső globalista, brüsszeli és tengerentúli segítséggel próbálta leváltani a nemzeti kormányt.

Akkor a baloldal a Hősök terénél tartott rendezvényt, melyen itt alig néhány ezren voltak, de persze az összefogott pártvezetők nagy lendületet próbáltak venni az esemény után.