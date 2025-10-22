Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

A Fidesz hagyományos békemenetével szemben Magyar Péter a balliberális hagyományokra épít

A tizenegyedik békemenetet rendezi meg a nemzeti oldal idén, és ez lesz a negyedik, melyet október 23-ra hirdettek meg. A békemenet mellett a brüsszeli, globalista érdekeket képviselő Magyar Péter a Hősök terére hívta támogatóit, pont oda, ahol 2021. október 23-án a Gyurcsány–Márki-Zay-féle összefogás tartott rendezvény a kormányváltás reményében.

Békemenetre készül az ország
Békemenetre készül az ország Fotó: Vadnai Szabolcs
Az 1956-os forradalom 69. évfordulójára készül Magyarország, október 23-án országszerte számos megemlékezést tartanak az önkormányzatok, civil szervezetek, illetve a különböző pártok. Az idei október 23-a, amellett, hogy megemlékezünk a szovjet megszállás elleni szabadságharcról, a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről, 

a jövő évi országgyűlési választások tétjéről is szól. 

Ezért a nemzeti oldal békemenettel készül október 23-án, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet. 

Békemenet 2022-ben. (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Békemenet: szuverenitás vagy gyarmati sor

A CÖF–CÖKA szervezésében zajló békemenet idén különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette 

minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. 

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, az október 23-i események koordinátora korábban közölte, a szokásos rendben zajlanak a nemzeti ünnep előkészületei. 22-én délután a Műegyetemnél és a Bem téren a megszokott formában ünnepelhetünk, 23-án reggel fél nyolckor pedig zászlófelvonással indul a megemlékezés. Kilenc órától indul a gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és

 13 órától a Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

A mostani egyébként már a 11. békemenet lesz, és a negyedik, melyet a forradalom emléknapján tartanak. 2021-ben például a 2006-os gyurcsányi rendőrterrorba torkolló megmozdulások útvonalán haladt a nyolcadik békemenet. A rendezvényen akkor is több százezren voltak, a végén pedig a hagyományokhoz illően Orbán Viktor miniszterelnök szólalt fel.

Békemenet 2022-ben, Orbán Viktor a Kossuth téren mondott beszédet (Fotó: Dömötör Csaba/Facebook)

Az óbaloldal nyomdokaiban a Tisza

A 2021-es békemenet hasonló jelentőséggel bírt, mint az idei, hiszen akkor is az országgyűlési választásokra készült az ország,

a baloldali, Márki-Zay-féle összefogás is külső globalista, brüsszeli és tengerentúli segítséggel próbálta leváltani a nemzeti kormányt.

Akkor a baloldal a Hősök terénél tartott rendezvényt, melyen itt alig néhány ezren voltak, de persze az összefogott pártvezetők nagy lendületet próbáltak venni az esemény után. 

Az egykori baloldali összefogás a Hősök terén. Kudarcba fulladt kormányváltás.

Idén Magyar Péter és a Tisza Párt szervez nemzeti menetet. Az ellenzéki tüntetés 14 órakor indul a Deák térről, 

Magyar Péter pedig – elődjeihez hasonlóan – a Hősök terén szólal majd fel.

De nem ez az egyetlen dolog, amiben Magyar Péter utánozza a baloldalt, a Tisza elnöke most arra vállalkozik, hogy Rost Andrea énekesnővel Verdi Nabucco operájából énekel majd, ehhez pedig önkénteseket is vár. Az ötlet nem eredeti, 2012-ben akkori baloldali szereplők Szabadságkórus néven ugyanezt énekelték Göncz Árpád egykori köztársasági elnök 90. születésnapján. 

Számos rendezvény lesz

A parlamenti pártok közül

 a Mi Hazánk Mozgalom hagyományaihoz híven a Corvin közben tartja megemlékezését,

ahol Toroczkai László pártelnök mellett színpadra lép Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, Kisberk Szabolcs, Gyömrő nemrég megválasztott polgármestere, valamint Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke.

Toroczkai László a Corvin közben szólal fel okóber 23-án. (Fotó: Teknős Miklós)

Hogy a Demokratikus Koalíció megemlékezik-e az 1956-os, kommunista hatalommal szemben harcoló forradalomról, nem tudni, a párt évek óta nem tart önálló rendezvényt, pedig még a párt születésnapja is mostanában van. Gyurcsány Ferencék két éve civil szervezetekkel tüntettek „az Orbán-rezsim önkénye és korruptsága ellen”, kiállva „a szabadságért, a szabad iskolákért, a tanárok anyagi megbecsüléséért”. A parlamenti küszöb alatti népszerűségnek örvendő párt ugyanezt tette 2022-ben, akkor egy diáktüntetésen vettek részt a párt országgyűlési képviselői.

 Így feltehetően idén sem tart önálló megemlékezést a DK, kérdés, csatlakoznak-e Magyar Péter tüntetéséhez.

A Momentum, a Párbeszéd, valamint az MSZP gyakorlatilag sosem tartott pártrendezvényt október 23-án, a Jobbik azonban egészen 2018-ig tömegeket vonzó nagygyűléseket tartott. A most párt lapunkat arról tájékoztatta, hogy idén előreláthatólag a Mansfeld Péter parkban emlékeznek 1956-ra, ahol a Jobbik elnöke is fel fog szólalni a rendezvényen. 

Érdekes megoldást választott továbbá a kutyapárt, ők egy budapesti rendezvényhelyszínre várják a támogatóikat, ahol megnézik a békemenetet és a nemzeti menetet is. 

Mindenki tájékozódjon, mielőtt elindul!

Az október 23-i rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe október 22-től október 26-ig Budapest több kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon tette közzé: október 22-én tíz órától húsz óráig lezárják a Budapest XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint 15 órától 21 óráig a II. kerületi Bem József tér teljes területét. Szintén lezárják október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig a VI. kerület Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között. Lezárják október 22-én 20 órától október 24-én 2 óráig a Budapest VI. kerület Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését, a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított), valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között. Szintén lezárják október 23-án 10 órától 17 óráig az V. kerületi Alkotmány utcát, Garibaldi utcát, Akadémia utcát, Szalay utcát, Balassi Bálint utcát, Széchenyi rakpartot és Honvéd utcát. Október 23-án 12 órától 22 óráig lezárják a XIV. kerületben a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot. Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, a Hősök terét, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között. Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a Police.hu-n lehet részletesen tájékozódni.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

