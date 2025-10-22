Kocsis Máté: Ez lehet minden idők legnagyobb békemenete

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, október 23-án reggel, a zászlófelvonás után és a miniszterelnök beszéde között lesz a CÖF–CÖKA által szervezett békemenet.

A nemzeti ünnepet megelőzően a holnapi rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán. Azt írta: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen

–tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

A CÖF–CÖKA által szervezett békemenet résztvevői csütörtökön délelőtt kilenc órakor gyülekeznek Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet. A kormányfő 13 órakor tartja meg beszédét.