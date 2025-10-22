BékemenetBrüsszelDeutsch TamásMagyar Péter

Deutsch Tamás: Magyar Péterék Brüsszel-menetet szerveznek + videó

A jóakaratú magyarok a békemeneten vesznek részt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 18:28
Tamas Deutsch, Fidesz Member of the European Parliament (Source: Facebook / Tamas Deutsch)
Október 23-án a jóakaratú magyarok a békemeneten vesznek részt, Magyar Péterék pedig Brüsszel-menetet szerveznek – üzente legfrissebb Facebook-videójában Deutsch Tamás.

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Fidesz EP-frakcióvezetője a békemeneten való részvételre buzdítva üzente: 

Mutassuk meg, hogy a békemeneten rengetegen leszünk ott! Mutassuk meg azt, hogy mi, a jóakaratú magyarok sokan vagyunk, hogy erősek vagyunk és hogy 2026 tavaszán győzni fogunk.

Ahogy lapunk már beszámolt róla , október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)


