Deutsch Tamás: Magyar Péterék Brüsszel-menetet szerveznek + videó

Október 23-án a jóakaratú magyarok a békemeneten vesznek részt, Magyar Péterék pedig Brüsszel-menetet szerveznek – üzente legfrissebb Facebook-videójában Deutsch Tamás.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Fidesz EP-frakcióvezetője a békemeneten való részvételre buzdítva üzente:

Mutassuk meg, hogy a békemeneten rengetegen leszünk ott! Mutassuk meg azt, hogy mi, a jóakaratú magyarok sokan vagyunk, hogy erősek vagyunk és hogy 2026 tavaszán győzni fogunk.

Ahogy lapunk már beszámolt róla , október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor kezdődik Budapesten, az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)