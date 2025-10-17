Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára kétnapos ünnepségsorozattal készül a kormány

– Emlékezzünk együtt október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire! – írta Magyarország kormánya a közösségi oldalán. A felhívás mellett a kétnapos nemzeti ünnep főbb budapesti eseményeit is ismertették.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az események október 22-én délután kettőkor kezdődnek koszorúzással az 1956-os műegyetemi emlékműnél, ahol beszédet mond Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese. Egy órával később kezdődik a Műegyetemi ünnepség, ahol beszédet mond Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Délután négy órakor indul a fáklyás emlékmenet.

Majd öttől kezdődik a Bem téri ünnepség, ahol beszédet mond Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Október 23-án pedig már reggel elkezdődnek az események. Reggel fél nyolckor a Kossuth téren ünnepélyesen felvonják a magyar zászlót. Délelőtt tíz és délután hat között ingyenesen látogatható lesz a Terror Háza Múzeum és az 1956 – A szabadságért és a függetlenségért szabadtéri kiállítás.

Délután egy órakor, szintén a Kossuth téren kezdődik az ünnepi megemlékezés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

A 301-es parcellánál pedig protokollmentes megemlékezés és díszőrség lesz egész nap.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a zászlófelvonás után és a miniszterelnök beszéde között lesz a békemenet. A gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.