Megvan a békemenet útvonala, „már csak te hiányzol”

„Lobogókat fel, mutassunk erőt október 23-án! Mondjunk nemet Brüsszel és bábjainak háborús tervére!” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Megvan a békemenet útvonala Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy ő is ott lesz a békemeneten.

Az útvonal is megvan, már csak te hiányzol!

– írta a frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre.

Ahogy az is kiderült már, hogy mikor mond ünnepi beszédet Orbán Viktor. Idén október 23-a kapcsán kétnapos ünnepre készül a kormány, hiszen 22-én délután és este a Műegyetemen, valamint a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket,