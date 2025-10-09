békemenet útvonalSzentkirályi AlexandraOrbán Viktorbékemenet

Megvan a békemenet útvonala, „már csak te hiányzol”

Szentkirályi Alexandra a békemeneten való részvételre buzdít.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 15:32
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
„Lobogókat fel, mutassunk erőt október 23-án! Mondjunk nemet Brüsszel és bábjainak háborús tervére!” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán

Budapest, 2024. június 1.Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén. békemenet MTI/Koszticsák Szilárd
Megvan a békemenet útvonala Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy ő is ott lesz a békemeneten.

Az útvonal is megvan, már csak te hiányzol!

– írta a frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre.

Ahogy az is kiderült már, hogy mikor mond ünnepi beszédet Orbán Viktor. Idén október 23-a kapcsán kétnapos ünnepre készül a kormány, hiszen 22-én délután és este a Műegyetemen, valamint a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, 

a fő helyszín azonban a Kossuth tér lesz, ahol 23-án 13 órakor mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. 


Borítókép: A tavalyi békemenet (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

