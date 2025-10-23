Elvis Presley térentömegBékemenet

Elindult minden idők legnagyobb Békemenete – kövesse nálunk élőben!

Rengetegen vannak, a tömeg elárasztotta a Margit hidat, és a budai hídfő környékét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 10:00
Békemenet 2025
Fotó: Csudai Sándor
Szépen gyűlik a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni, a Duna másik oldalára. A Magyar Nemzet tudósítója is a helyszínen van, ahol már leállították a villamosok közlekedését is. 

békemenet 2025
Gyűlik a tömeg az Elvis Presley téren. Fotó: Ladóczki  Balázs

Mint arról már beszámoltunk, az ország legtávolabbi csücskeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult, várhatóan rengetegen lesznek az idei Békemeneten. A helyszínen rengeteg fiatal is gyülekezik, közben pedig mindenhonnan érkeznek az emberek tömött sorokban. Most érkeznek meg a CÖF-ösök is, ezzel még több ember érkezik egyszerre a térre. 

Az emberek 10 óra után 20 perccel már annyian vannak, hogy a menet eleje elindult fel a Margit hídra, amit le is zártak a rendőrök.  

A tömeg akkorára duzzadt, hogy elindultak felfelé a Margit hídra, aminek a budai hídfője már meg is telt. A menet hivatalosan csak 11-kor fog indulni, jelenleg is rengetegen érkeznek még. 

Nem csak az Elvis Presley tér felől érkeznek, hanem a város minden pontjáról, így a Margit körút felől, és a Lánchíd irányából is érkeznek, emiatt lassú a haladás a Margit hídra felfelé. 

11 óra után 20 perccel, csúszással indult el a végül a menet, teljesen megtelt a Margit híd, és a budai hídfő környéke is, még mindig jönnek az emberek, lassan halad a Békemenet. 

Békemenet 2025
Nagyon nagy tömeg van a Margit hídon, ez minden idők legnagyobb Békemenete. Fotó: Ladóczki Balázs

Kövesse nálunk a Békemenet fejleményeit! 

Cikkünk frissül! 

