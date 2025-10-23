Békemenethajnalbancsapat

Az egész ország megmozdult: a legtávolibb tájakról már korán reggel útra keltek a Békemenetre

Magyarország legtávolabbi szegleteiből már korán reggel elindultak már a Békemenetre igyekvő buszos csoportok. Az eddig közzétett fényképek tanúsága szerint rengetegen fognak érkezni vidékről is az eseményre.

2025. 10. 23. 8:18
A legmesszibb tájakról is jönnek a Békemenetre Forrás: Nagy Bálint Facebook
Már hajnali fél hatkor útra kelt Kisvárdáról a közösségi oldalán közzétett életképek alapján Seszták Miklós országgyűlési képviselő népes csapata. Mint a kormánypárti politikus közzétette: 

Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre! Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!

„Elindultunk, soha nem voltunk még ilyen sokan” – adta hírül Zalából Nagy Bálint országgyűlési képviselő.

A kommentszekcióból kiderült, hogy a budapesti Békemeneten még többen is fognak hozzájuk csatlakozni. „Jó utat kívánunk, jó látni, hogy ennyien össze tudtatok jönni. Érkeznek mögöttetek is egy erős csapattal!” – írta egy hozzászóló a hajnalban Keszthelyről elindult tömött buszról készül életképekhez.

Az ország délkeleti sarka is megmozdult. Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán adta hírül, hogy választókerületi csapatával Szegedről és a Homokhátságról is elindultak a Békemenetre. 

Megüzenjük az egész világnak, hogy nemet mondunk a háborúra!

– írta bejegyzésében.

 

A soproni Fidesz fiatalokból álló csapata is már kora hajnalban közzétette, hogy útra készek:

Békemenetre fel! Minden idők legnagyobb Békemenetét nem hagyjuk ki, elindultunk Sopronból és környékéről! 

– adták hírül.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

