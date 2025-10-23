Az egész ország megmozdult: a legtávolibb tájakról már korán reggel útra keltek a Békemenetre

Már hajnali fél hatkor útra kelt Kisvárdáról a közösségi oldalán közzétett életképek alapján Seszták Miklós országgyűlési képviselő népes csapata. Mint a kormánypárti politikus közzétette:

Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre! Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!

„Elindultunk, soha nem voltunk még ilyen sokan” – adta hírül Zalából Nagy Bálint országgyűlési képviselő.

A kommentszekcióból kiderült, hogy a budapesti Békemeneten még többen is fognak hozzájuk csatlakozni. „Jó utat kívánunk, jó látni, hogy ennyien össze tudtatok jönni. Érkeznek mögöttetek is egy erős csapattal!” – írta egy hozzászóló a hajnalban Keszthelyről elindult tömött buszról készül életképekhez.

Az ország délkeleti sarka is megmozdult. Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán adta hírül, hogy választókerületi csapatával Szegedről és a Homokhátságról is elindultak a Békemenetre.

Megüzenjük az egész világnak, hogy nemet mondunk a háborúra!

– írta bejegyzésében.

A soproni Fidesz fiatalokból álló csapata is már kora hajnalban közzétette, hogy útra készek:

Békemenetre fel! Minden idők legnagyobb Békemenetét nem hagyjuk ki, elindultunk Sopronból és környékéről!

– adták hírül.