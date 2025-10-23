Rendkívüli

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

Orbán ViktorBékemenetSzabó Zsófi

Orbán Viktor: Együtt erő vagyunk!

A Békemenetről osztott meg videót a miniszterelnök, amiből az is kiderül, hogy Szabó Zsófi együtt énekelte a Nélküledet a tömeggel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 12:58
Szabó Zsófi is ott van minden idők legnagyobb Békemenetén
Az október 23-i Békemenetről osztott meg videót a közösségi oldalán Orbán Viktor. A felvételen látható, ahogy a hatalmas tömeg együtt vonul, és az Ismerős Arcok legismertebb dala, a Nélküled is felcsendül a háttérben.

Békemenet 2025
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A videóban több ismert személyiség is feltűnik: Szabó Zsófi színésznő és Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője is a résztvevőkkel együtt énekelte a dalt. A megható pillanatok jól mutatják, milyen hangulat uralkodik a Békemeneten.

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas tömeg gyűlt össze Budapesten a Békemenetre: a résztvevők elárasztották a Margit hidat és a budai hídfő környékét, a menet pedig a Kossuth tér felé tart, ahol Orbán Viktor mondja el ünnepi beszédét.

Borítókép: Szabó Zsófi a Békemeneten (Fotó: MTI)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

