Rendkívüli

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

kiskakasBékemenetminiszterelnök

A kiskakas is megjelent a Békemeneten

Orbán Viktor egy humoros fotót osztott meg közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 23. 12:47
Békemenet 2025
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindenki a fedélzeten – írta a Facebook-oldalán megosztott fotóhoz a miniszterelnök. A képen azt örökítették meg, hogy a Békemenetre valakik egy kiskakast is elvittek, alá pedig Orbán Viktort idézve odaírták: Soha nem lesz belőle nagykakas. 

Mint megírtuk, a Békemenet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik. A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja.

Borítókép: Egy kakas is megjelent a Békemeneten (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Békemenet 2025

Itt az első drónfelvétel, rengetegen vannak a Békemeneten + videó

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu