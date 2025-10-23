A kiskakas is megjelent a Békemeneten

Mindenki a fedélzeten – írta a Facebook-oldalán megosztott fotóhoz a miniszterelnök. A képen azt örökítették meg, hogy a Békemenetre valakik egy kiskakast is elvittek, alá pedig Orbán Viktort idézve odaírták: Soha nem lesz belőle nagykakas.

Mint megírtuk, a Békemenet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik. A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja.