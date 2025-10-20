Orbán ViktorszínművészSzabó Zsófibékemenet

Hiába támadják Szabó Zsófit, tudja, hogy jó oldalon áll, ő is ott lesz a békemeneten

Orbán Viktor is üdvözölte a színművészt.

Munkatársunktól
2025. 10. 20. 21:26
Üdv a fedélzeten! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután megosztotta Szabó Zsófi bejegyzését, aki arra buzdította követőit, hogy minél többen vegyenek részt a békemeneten. A színésznő azt írta, nem számít hányan támadták az elmúlt hetekben azért, amiért kiállt a jobboldali értékrendje mellett, mert tudja, hogy a jó oldalon áll. 

– Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!

– fogalmazott Szabó Zsófi.

Mint arról lapunk beszámolt, a színésznő volt a digitális polgári körök Papp László Sportarénában tartott találkozójának a házigazdája. Emiatt támadta őt, a jövő évi választáson nem is induló Momentum bukott és jogerősen elítélt egykori elnöke, Fekete-Győr András, valamint Molnár Áron „noÁr” baloldali aktivista. 

Borítókép: Szabó Zsófi színművész (Forrás: Facebook)

