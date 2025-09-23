Szabó Zsófi ellen uszít NoÁr, de nagy pofonba szaladt bele

– Lenézik, mert anya, fenyegetik, mert kiállt a véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket. Ez a tiszás hergelővezérek reakciója arra, hogy Szabó Zsófi a normalitás, a higgadtság és a konzervatív értékek mellett állt ki – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője rámutatott: – Aki nem veled, az ellened – vallják ők, és kíméletlenül hazudnak, hergelnek, provokálnak.

Molnár Áron az elsők között rongyolt bele Szabó Zsófiba. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gondoljunk bármit is a világról, minden magyar ember sokkal jobb bánásmódot érdemel ennél

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: nem szabad felhúzzuk magunkat, nem szabad az ő stílusukban válaszolni.

Tudod, nagyon bátor és férfias dolog nőkkel kötekedni a neten, a példaképed, Magyar Péter is világbajnok ebben

– üzente Molnár Áronnak Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: őket a hazugság, gyűlölet és agresszió tartja össze. Ezért fogja a mostani „messiásuk” is a történelem szemétdobján végezni, noÁr meg mehet vissza pólókat árulni.

– A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság. Ezért fog a hit és a szeretet győzedelmeskedni a gyűlölet felett, ezért fogunk nagyot nyerni áprilisban – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: – Neked pedig kitartást, Zsófi, és ne aggódj, sokkal többen vagyunk veled, mint ahányan támadnak.