Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Szabó Zsófi ellen uszít NoÁr, de nagy pofonba szaladt bele

A baloldali aktivista megtanulta a leckét Magyar Pétertől: hazugság, gyűlölet és agresszió kell a Tisza-féle szeretetországhoz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 19:11
Fotó: MTI/Mónus Márton
– Lenézik, mert anya, fenyegetik, mert kiállt a véleménye mellett, gyűlölik, mert érzik a vesztüket. Ez a tiszás hergelővezérek reakciója arra, hogy Szabó Zsófi a normalitás, a higgadtság és a konzervatív értékek mellett állt ki – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője rámutatott: – Aki nem veled, az ellened – vallják ők, és kíméletlenül hazudnak, hergelnek, provokálnak.

Budapest, 2022. október 27. Molnár Áron, a noÁr Mozgalom alapítója sajtótájékoztatót tart a Margit híd budai hídfőjénél 2022. október 27-én. A sajtótájékoztatót azt megelőzően tartották, hogy Budapesten élőláncot alakítottak diákok, szülők, pedagógusok és támogatóik az Egységes Diákfront kezdeményezésére. A tájékoztatón bejelentették, hogy egyeztetésre hívta a pedagógus sztrájkbizottság képviselőit november 7-re a közoktatásért felelős államtitkár. MTI/Koszticsák Szilárd
Molnár Áron az elsők között rongyolt bele Szabó Zsófiba. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gondoljunk bármit is a világról, minden magyar ember sokkal jobb bánásmódot érdemel ennél

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: nem szabad felhúzzuk magunkat, nem szabad az ő stílusukban válaszolni. 

Tudod, nagyon bátor és férfias dolog nőkkel kötekedni a neten, a példaképed, Magyar Péter is világbajnok ebben

– üzente Molnár Áronnak Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: őket a hazugság, gyűlölet és agresszió tartja össze. Ezért fogja a mostani „messiásuk” is a történelem szemétdobján végezni, noÁr meg mehet vissza pólókat árulni.

– A mi fegyverünk az érv, pajzsunk a higgadtság. Ezért fog a hit és a szeretet győzedelmeskedni a gyűlölet felett, ezért fogunk nagyot nyerni áprilisban – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: – Neked pedig kitartást, Zsófi, és ne aggódj, sokkal többen vagyunk veled, mint ahányan támadnak.

 


Borítókép: Molnár Áron (Fotó: MTI/Mónus Márton)

