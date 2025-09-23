Magyar PéterTisza Pártagresszió

Új szintre lépett Magyar Péter agresszivitása

A Tisza Párt elnöke ismét agresszívan viselkedett a színpadon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 17:15
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Magyar Péter már idős emberekkel ordibál – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy nem ez az első agresszív megnyilvánulás, amit a Tisza Párt egy politikusa, különösképpen a párt elnöke tesz.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

Agresszív kiszólások a fórumokon, fegyverek, most pedig egy idős emberrel ordibál, és még ő akar miniszterelnök lenni

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt már róla, Magyar Péter és pártja a baloldal erőszakos hagyományait követi. A Tisza-vezér nem csupán provokatív, arrogáns és lekezelő, de a fizikai erőszaktól sem riad vissza. 

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

