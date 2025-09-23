Új szintre lépett Magyar Péter agresszivitása

– Magyar Péter már idős emberekkel ordibál – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy nem ez az első agresszív megnyilvánulás, amit a Tisza Párt egy politikusa, különösképpen a párt elnöke tesz.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Agresszív kiszólások a fórumokon, fegyverek, most pedig egy idős emberrel ordibál, és még ő akar miniszterelnök lenni

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt már róla, Magyar Péter és pártja a baloldal erőszakos hagyományait követi. A Tisza-vezér nem csupán provokatív, arrogáns és lekezelő, de a fizikai erőszaktól sem riad vissza.