Ha Magyar Péter bedühödött, akkor a fizikai erőszaktól sem riadt vissza + videó

A volt miniszter a bántalmazások kapcsán azt mondta, mindig is azt érezte Magyar Péteren, hogy neki saját magával van problémája. – Megpróbált jó útra térni, komoly segítséget kért, ezt bizonyította is, a gyerekeken is láttam, hogy nekik is szükségük van, hogy újra egyben legyünk – idézte fel utolsó megbocsátásának történetét. Hozzátette: az is motiválta, hogy nem akart 40 évesen kilépni a semmibe, „amikor szeretem a gyerekeimet és a férjemmel csak az a bajom, hogy nem értem: miért nem hagyja, hogy szeressem”.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Balogh Zoltán)