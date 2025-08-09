A világ kedvenc BMW-je, amely nem bánja, ha SAVazzák – BMW X3 20d xDrive teszt

1999-ben igazi forradalmat indított el a BMW az első SAV (SUV) modelljével, az X5-össel, amely egy 5-ös Touring használati értékét hozta divatos, emelt karosszériába csomagolva, biztonságérzetet adó magas üléspozícióval. Persze addigra már a Mercedes is bemutatta az ML első generációját (emlékezetes módon a Jurassic Park első részében debütált), a stuttgarti vetélytárs technikájában inkább a terepjárókhoz állt közel, mint a személyautókhoz, mivel alvázas felépítésű volt. Viszont a BMW az önhordó karosszériára szavazott, amely kisebb tömeget és sportosabb vezethetőséget biztosított az X5-ösnek, ezért cserébe könnyű szívvel elnézték neki, hogy terepen jutott messzire.

A BMW újkori sikermodellje

Négy évvel később, 2003-ban jelent meg az egy mérettel kisebb X3-as, amelynek első nemzedéke szintén nem az offroadozásban jeleskedett, hiszen a technikáját a 3-astól örökölte.

Az első generációs X3-ast a Magna Steyrrel közösen fejlesztette a BMW, és a partnernél, Grazban készült 2003-2010-ig

Fotó: BMW

Utólag bebizonyosodott, hogy ez a modell kulcsfontosságú volt a müncheni gyártónak, mivel ezzel ért el igazi áttörést a szabadidő-autók piacán, ami aztán az X-modellcsalád ma látható hihetetlen bővüléséhez vezetett. Az első, de főleg a második és harmadik generációs X3-as bomba sikernek bizonyult, mert jóval kevesebbe kerültek az X5-ösnél, de családi autónak már éppen elég nagyok voltak, és vezetési élményben is kihozta belőlük a BMW, amit a fizikai adottságai lehetővé tettek. Ráadásul az első X3-as öt évvel előzte meg az Audi, a Mercedes és a Volvo hasonló méretű modelljeit (Q5, GLK, XC60), így mire azok megjelentek, már letarolta a piacot, ami a következő X3-as generációk dolgát is megkönnyítette.

Hátulról változott a legtöbbet a megjelenés: újak a lámpák és leköltözött a rendszám, így szinte fel sem lehet ismerni a márkát

Fotó: Gulyás Péter

2023-ra eljutott a BMW oda, hogy az X3-as lett a legkelendőbb modellje (naponta ezer darab fogyott belőle a világon), pedig már bőven voltak/vannak olcsóbb X-modellek (X1, X2) is a kínálatban.

Három generáció és 3,5 millió eladott példány után 2024 végén érkezett meg a negyedik X3-as nemzedék,

hiszen Münchenben a hétéves modellciklusokhoz legalább olyan szigorúan ragaszkodnak, mint az őszi Oktoberfesthez. Az új, G45-ös generáció a régi CLAR platform átdolgozott változatát kapta, a külső karosszéria és a belső tér berendezése viszont teljesen új. Minden változat kap valamilyen elektromos rásegítést, emellett a nyolcfokozatú automata váltó és az xDrive összkerékhajtás is alapáron jár.

Tudta-e? A régi X3-as elektromos változata, a 2021-ben bevezetett iX3 külsőre alig különbözött a belső égésű motoros változatoktól. A szeptemberi Müncheni Autószalonon debütáló új iX3 viszont teljesen elkülönül majd az belső égésű motoros X3-astól: az lesz a Neue Klasse villanyautó-család első modellje, vadonatúj, dedikált villanyautó-platformot kap, és az Egyesült Államok helyett Debrecenben fogják gyártani.

Hogy néz ki?