Brutális tömeg a Balatonon, aki nem úszik, kerülje el ezt a helyszínt

Az első úszók valamivel reggel hét óra után ugrottak a Balatonba, a rajt 12 óráig tart.

2025. 08. 09. 9:56
Reggel hét órakor elrajtolt Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye. Az idén kétszer elhalasztott Balaton-átúszásra ezúttal kivételes módon még a helyszínen is lehet nevezni, a szervezők több mint tízezer főt várnak Révfülöpre, illetve Balatonboglárra – írja tudósításában a Veol.

Mint kifejtik, az első úszók valamivel reggel hét óra után ugrottak a Balatonba, a rajt 12 óráig tart. A Balaton-átúszás klasszikus távját (5,2 kilométer) Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a résztvevők (úszva és SUP-on), a fél távot teljesítők a déli partról indulnak és oda is érnek vissza. A korábbi halasztások miatt ezúttal a helyszínen is lehet nevezni az eseményre.

Borítókép: Kétszeri halasztást követően szombaton elrajtolt a 43. Lidl Balaton-átúszás, több mint tízezer ember száll vízbe (Forrás: Facebook/Balaton-átúszás)

 

