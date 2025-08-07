hullámokcirkulációvízparthőmérsékletvízszél

Erre számíthat, ha átúszná a Balatont most hétvégén

Ilyen légköri és csapadékviszonyokat várnak a szakemberek.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala2025. 08. 07. 17:05
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését. Szombaton a légköri viszonyok közel optimálisnak ígérkeznek, sem erősebb szél, sem nagyobb hullámok – remélhetően – nem fogják zavarni a több mint öt kilométeres táv leúszását – írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán. Hozzátették: a rendezvényt részletes időjárás-jelentéssel segítik, amely folyamatosan frissül és megtalálható a HungaroMet weboldalán, a www.met.hu-n.

Eszerint az időjárást szombaton egy épülő anticiklon határozza meg, amelynek a Balaton térsége várhatóan éppen a tengelyében lesz. Ez a légköri helyzet nyáron jellemzően gyengén szeles, napos, meleg idővel jár. A Balatonnál fokozott szerepet kap a tavi cirkuláció, amely a nappali órákban mérsékelt, a tó tengelyéből a part irányába fújó széllel jár.

Szombaton a reggeli órákban gyenge, óránként 5-10 kilométeres sebességű, változó irányú légmozgás várható. 

A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő, óránként 15-20 kilométeres légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani.

Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 Celsius-fok körül alakul, amely gyorsan melegszik, és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak, a víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

