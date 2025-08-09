Trumppal találkozik az új lengyel elnök

Donald Trump amerikai elnök szeptember elejére Washingtonba hívta meg Karol Nawrocki új lengyel elnököt – közölte szombaton Nawrocki kabinetfőnöke.
Nawrocki, aki szerdán tette le a lengyel elnöki esküt, több alkalommal hangsúlyozta a jó lengyel–amerikai kapcsolatok fontosságát – írta a Reuters.
A beiktatás napján kézbesített hivatalos gratuláló levelében Donald Trump amerikai elnök meghívta Karol Nawrocki lengyel elnököt 2025. szeptember 3-án hivatalos munkatalálkozóra a Fehér Házba – írta Pawel Szefernaker kabinetfőnök az X-en.
Borítkép: Karol Nawrocki (Fotó: AFP)