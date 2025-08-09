Donald TrumpLengyelországKarol Nawrocki

Trumppal találkozik az új lengyel elnök

Nawrocki szeptember elején utazik Washingtonba.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 12:06
Karol Nawrocki Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Donald Trump amerikai elnök szeptember elejére Washingtonba hívta meg Karol Nawrocki új lengyel elnököt – közölte szombaton Nawrocki kabinetfőnöke.

Trump gratulált a lengyel elnök beiktatásához és meghívta Washingtonba
Trump gratulált a lengyel elnök beiktatásához és meghívta Washingtonba Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto

Nawrocki, aki szerdán tette le a lengyel elnöki esküt, több alkalommal hangsúlyozta a jó lengyel–amerikai kapcsolatok fontosságát – írta a Reuters.

A beiktatás napján kézbesített hivatalos gratuláló levelében Donald Trump amerikai elnök meghívta Karol Nawrocki lengyel elnököt 2025. szeptember 3-án hivatalos munkatalálkozóra a Fehér Házba – írta Pawel Szefernaker kabinetfőnök az X-en.

Borítkép: Karol Nawrocki (Fotó: AFP)

 

