Trumppal találkozik az új lengyel elnök

Donald Trump amerikai elnök szeptember elejére Washingtonba hívta meg Karol Nawrocki új lengyel elnököt – közölte szombaton Nawrocki kabinetfőnöke.

Trump gratulált a lengyel elnök beiktatásához és meghívta Washingtonba Fotó: ALLISON BAILEY / NurPhoto

Nawrocki, aki szerdán tette le a lengyel elnöki esküt, több alkalommal hangsúlyozta a jó lengyel–amerikai kapcsolatok fontosságát – írta a Reuters.

W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA @realDonaldTrump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem! 🇵🇱 — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) August 9, 2025

A beiktatás napján kézbesített hivatalos gratuláló levelében Donald Trump amerikai elnök meghívta Karol Nawrocki lengyel elnököt 2025. szeptember 3-án hivatalos munkatalálkozóra a Fehér Házba – írta Pawel Szefernaker kabinetfőnök az X-en.

