Zila János: Egy nagy kérdőjel Magyar Péter politikája + videó

Alapvetően én egy liberális ember vagyok, vagy annak vallom magamat már, bármennyire is szitokszó ez és tudom, hogy ezt most felveszik, úgyhogy lehet, hogy nem kellett volna mondanom.

– így foglalta össze hitvallását Magyar Péter a Rangos Katalinnak adott közel egyórás interjújában a Spinoza Színházban.

A Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ elemzője reagált a közéleti pályára lépett Magyar Péter politikai mondanivalójára. Zila János szerint abból lényegében semmi nem derül ki. Magyar Péter megnyilvánulásairól azt mondta, a politikai színpadra lépett Magyar a baloldalnak is oda-oda szólogat, ugyanakkor ezt azért teszi, mert az „egója nem engedi”, hogy másnak is teret juttasson, másrészt pedig konkurenciaként tekint rájuk. Ez egyébként fordítva is igaz – tette hozzá Zila János.