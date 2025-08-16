Egész jól átvészelték a nyári viharokat – hatottak a MÁV intézkedései

A júliusi adatokat erősen befolyásolta a hónap eleji orkánerejű vihar, az összehangolt haváriaintézkedésekkel azonban sikerült érdemben mérsékelni a károkat, így a jogos félelmekre rácáfolva a MÁV-csoport havi pontossági mutatója végül nem rosszabbul, hanem még jobban is alakult a tavalyihoz képest: elérte a 80,43 százalékot – írta Facebbok-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A cég most adta ki a júliusi havi jelentését. Eszerint az összehangolt haváriaintézkedések ellensúlyozták a vihar hatásait, de a menetrendszerűségi adatokat júliusban főként a vihar határozta meg.

A 7-én 8-án tapasztalt orkánerejű széllel betört és jelentős károkat okozó hidegfront mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában komoly fennakadásokat okozott. A pusztítás mértékét látva azonban figyelemre méltó, hogy a haladéktalanul megkezdett és éjjel-nappal zajló kárelhárítás, illetve a haváriahelyzetben gyorsan kialakított, alternatív forgalmi rend jelentős mértékben csökkentette a vihar hatásait.

Így a hónap egészében végül az előző év azonos időszakához képest nagymértékben, nem kevesebb, mint 8 százalékkal alakult kedvezőbben a MÁV-csoport vonatainak pontossága.

Mindez természetesen nemcsak a hatékony haváriakezelés eredménye: a vártnál kedvezőbb adatokhoz júliusban is hozzájárultak azok a tartós javulást eredményező intézkedések (a célzott infrastrukturális beavatkozások, illetve elsősorban a vontatójármű-beszerzések), amelyek hosszabb távon és folyamatosan támogatják a menetrendszerűségi adatok javuló tendenciáit.

„Mindezzel együtt a vihar természetesen jelentős nyomokat hagyott a pontossági adatainkban. Júliusban a vonatok 3,95 százaléka szenvedett el legalább 20 perces késést, ami nagyobb az előző hónapban regisztrált adatnál. Utasaink részére így mintegy 103 millió forint kártérítést fizettünk ki az év hetedik hónapjára vonatkozóan” – írta a jelentésében a MÁV.

(A Volán-járatok és a HÉV-ek esetében továbbra is 0,5 százalék alatt maradt a 20 percet meghaladó késések aránya.)

Biztató fejlemény, hogy a szegedi vasútvonal menetrendszerűsége ezúttal is tovább növekedett, júliusban már a 88 százalékot is meghaladta. Ez elsősorban a Napfény IC-ket vontató, nagy teljesítményű mozdonyokkal és kiemelten az Alföld-expresszekben futó, kiválóan gyorsuló, így rapid utascserét lehetővé tevő KISS motorvonatokkal magyarázható. A Debrecen, Miskolc, Békéscsaba felé közlekedő intercityk pontossága is növekedett, ezeket a vonatokat szinte kizárólag 8-10 ezer lóerős, korszerűbb mozdonyok vontatják.